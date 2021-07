En consecuencia, mi familia no morirá por covid-19, sino de hambre porque no puedo pagar el préstamo y ya me dijeron que van a pasarlo a cobro judicial. Comprenda, don Carlos Alvarado, que si no trabajo todos los días mi familia no tendrá qué comer, ni dinero para pagar el agua y la luz o para la compra de medicinas. Espero que usted comprenda mi problema y lo solucione.