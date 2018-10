En nuestra legislación está prohibida toda discriminación en el trabajo por razones de edad, sexo, religión y afiliación sindical, entre otras razones. Pero podría existir una forma de acoso en las instituciones públicas que hace estragos en la productividad de nuestro Estado: el acoso a los trabajadores públicos por los sindicatos. No es por afiliarse a un sindicato, sino por no hacerlo. Si alguien no quiere asociarse o no está de acuerdo con sus demandas lo apartan, discriminan, acosan, no le brindan las condiciones adecuadas para trabajar y le hacen su vida miserable al punto de querer terminar la relación laboral.