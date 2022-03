Cartas a la columna: Adultos mayores sin agua

Mi esposo y yo, adultos mayores, tenemos cerrada la llave del agua de nuestra casita desde el 8 de marzo, porque si la abrimos el disco y las agujas del medidor giran a gran velocidad. Creemos que está dañado.

Hemos pedido ayuda a Acueductos y Alcantarillados por Messenger, WhatsApp, correo electrónico, teléfono, Facebook y aún no hemos recibido ayuda.

Lehabin Sánchez Mora, Zapote

Mala experiencia con Uber Eats

En días pasados, viví una mala experiencia después de hacer un pedido utilizando la plataforma de Uber Eats. En servicio al cliente, me manifestaron que me iban a reembolsar lo pagado. Sin embargo, han pasado 22 días y no he recibido el dinero.

Es imposible comunicarse con alguien de servicio al cliente. Uno está indefenso ante las arbitrariedades de la empresa. El servicio debe regularse.

Giovanni Feoli Sánchez, Curridabat

Aumento en póliza de casa

Desde hace más de un mes solicité al Banco de Costa Rica una justificación sobre el aumento de las pólizas de seguro de mi casa y nadie me da respuesta. Evaden su responsabilidad indicando que un ente ajeno envió un correo, que nunca nos ha llegado, pero el aumento sí lo realizaron.

Fernanda Quesada Sandí, Montes de Oca

Artículo de la ley del CNP está obsoleto

Estoy completamente de acuerdo con que no es posible que un artículo obsoleto y perjudicial, como es el 9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción, obligue a la Caja Costarricense de Seguro Social, al Ministerio de Educación Pública y otras entidades a comprar alimentos en mal estado o a precios inflados.

El CNP debería volver a sus orígenes. Comprar a los pequeños agricultores sus cosechas de arroz, maíz y frijoles a precio justo, almacenarlo en los silos y venderlo a precios asequibles. Además, debe seguir fabricando alcohol industrial y licores. Con lo que produce, la Fábrica Nacional de Licores tendría superávit.

Necesita otra administración, pero que no lo desmantelen, como a Recope, que se lo entregaron a los sindicatos y los empleados se enriquecen con convenciones.

Marjorie González Gómez, Curridabat

La guerra y la paz

Creo que no hay guerra más difícil que conseguir la paz. Russell perdió su guerra como pacifista de conciencia en la Segunda Guerra Mundial. Mandela, guerrista de joven, se convirtió en un presidente de unión y paz. Gandhi, sin disparar una sola bala, derrotó al poderoso ejército británico.

En Centroamérica, los presidentes, en plena guerra, salvaron miles de vidas. Pensemos en Costa Rica, 74 años sin una lucha militar que nos desangre como hermanos.

Mario Valverde Montoya, Montes de Oca

Poner fin a privilegios

El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. La limpieza empieza por casa. El proceder de ciertos diputados da pena porque siguen abusando de sus privilegios, como Ivonne Acuña, y aquí no ha pasado nada.

¿Cómo es posible que se aprovechen de la gasolina que tanto le cuesta al pueblo, que cada día se ve agobiado por el aumento en los hidrocarburos? Con los salarios que ganan pueden pagar su gasolina.

Privilegios como esos, los de los magistrados y muchos otros deben ser eliminados. Son elegidos para servir a la patria no para exprimirla. Me extraña que los sindicatos y la Defensoría de los Habitantes no se hayan pronunciado al respecto.

Aura Zeledón Micolta

San José

