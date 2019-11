Soy asiduo comprador de chances y lotería. Intento participar en las activaciones de los no favorecidos para asistir al programa televisivo la Rueda de la fortuna. Sin embargo, a pesar de que las fracciones son de reciente fecha (por ejemplo, intenté activar el 3 de noviembre una del sorteo del 1.° de noviembre), no se pueden registrar porque no aparece en las casillas el número de sorteo, pero sí los de días siguientes, lo cual es absurdo porque ni siquiera han salido las emisiones.