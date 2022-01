Cartas a la columna: Adictos en las calles

Nací en Heredia y vivo desde hace 30 años en las cuadras ubicadas detrás del antiguo hospital San Vicente de Paúl, calle de la línea del tren. Personas adictas caminan como perdidas, debido a las muchas drogas que se venden en el barrio, y que tanto la policía como algunos vecinos lo saben.

Es lamentable el estado en que se encuentra la gente que se agrupa en las esquinas y se quedan como si nada, consumiendo, bebiendo y hablando delante de estudiantes de todas las edades que pasan enfrente, de personas que van a sus trabajos, de adolescentes que miran una situación que no es ejemplo para el futuro.

Solicito a las autoridades y a la Municipalidad de Heredia poner más atención para que eliminen de raíz los lugares de venta y ayuden a los adictos a las drogas.

María Isabel Rojas Martínez, Heredia

Respuesta inmediata

El 7 de enero denuncié en Cartas a la columna que duraban entre cinco y seis días en devolverme mi tarjeta, que había sido retenida por un cajero automático del Banco Popular, en el City Mall, en Alajuela.

El mismo día el gerente Carlos Cabezas Suárez se comunicó conmigo por teléfono y fue a mi casa a devolvérmela. Estoy inmensamente agradecido por el servicio.

Manuel H. Benavente Carvajal, Alajuela

Quiero mi dinero

Clubes Colón rehúsa devolverme el dinero de dos clubes por los que pagué hasta abril del 2021. Uno de ellos, incluso, fue favorecido con una rifa y me daba derecho a dejar de abonar la cuota quincenal.

Ahora me dicen que debido a la pandemia han perdido clientes y por eso debo esperar que ellos me avisen cuándo van a depositar el dinero. Yo estoy sin trabajo y no puedo esperar que la empresa resuelva sus problemas internos. El mío es más urgente que el de ellos.

Magalli Madrigal Marín, San Antonio de Escazú

Desorden en ferri de Paquera

El 2 de enero mi hijo y tres amigos compraron con anticipación boletos para abordar el ferri de Paquera. Cuando llegaron al puerto de embarque, no los dejaron subir, les exigían hacer fila para recibir una ficha y recoger un tiquete impreso. Un desorden “a la tica”. Tampoco aceptaban el comprobante que estaba aprobado en el celular.

Después de muchos dimes y diretes lograron subir de últimos al ferri. Al regreso, tres días después, vivieron la misma desorganización. Entonces, ¿para qué ofrecen vender en línea si no saben usar el sistema?

Ana Fernández Morales, La Unión

Renta global dual

Van a sumar mi salario de clase media (ya de por sí bajo) al ingreso de mi pequeño emprendimiento para pasar del 10 al 15% de impuesto, y ojalá al 20%. Qué buena forma de decirme “no emprenda, cierre el negocio”, con el laxo argumento de que van a bajar la base imponible, que por cierto la reducen si acaso un 3%.

Piden que el emprendedor se acerque al MEIC, y ellos son los primeros en promover la informalidad. Una muestra más del poco sentido común del gobierno.

Glen Rodríguez Solís, Santo Domingo de Heredia

Calidad educativa

El artículo quinto de la Ley Orgánica del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro) establece en los incisos a y c que se debe estar colegiado para laborar en secundaria como director o profesor de Enseñanza Media en cualquier especialidad. El artículo no menciona disposición alguna para los que desempeñan iguales puestos en Educación Preescolar y Primaria.

Me causa gran extrañeza que el Colypro se inquiete y reclame porque unos 2.000 docentes de Educación Preescolar y de Educación Primaria laboren sin estar colegiados.

Cabe señalar que la colegiación obligatoria no garantiza que sean mejores educadores; son otros factores los que repercuten en la calidad del trabajo docente en las aulas de escuelas y colegios. Con aspectos legales para la afiliación no se mejora la calidad educativa.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, Moravia

Colegiación innecesaria

Casi la totalidad de los educadores están afiliados al colegio profesional respectivo; sin embargo, la incorporación no ha pesado en la calidad de la educación. Las colegiaciones deberían desaparecer, pues no son más que un gravamen sobre el salario de los trabajadores, que redunda en beneficio de entidades privadas que nada aportan al bien de la ciudadanía.

Guillermo Prendas González, San José