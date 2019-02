Hace semanas trato que el BAC me resuelva una disputa que interpuse el 10 de diciembre, debido a unas transacciones fraudulentas que se hicieron en mi cuenta. Intento que me den solución, pero me dicen que debo esperar 120 días para que me resuelvan. He emitido correos, mensajes electrónicos, llamadas y solo me contestan lo de lo 120 días.