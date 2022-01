Cartas a la columna: Adelantamientos mortales

El adelantamiento es la operación más peligrosa durante la conducción y, por tanto, amerita máxima precaución. La ley solo indica que el conductor que va a adelantar debe poner la direccional, que de ningún modo es suficiente, pues nadie maneja “pegado al espejo retrovisor”.

En el accidente en Miramar, el conductor del camión afirma que vio la buseta hasta cuando la tuvo a la par. En algunos países, para el adelantamiento, es obligatorio que el conductor use el parpadeo de luces con el fin de advertir en forma más notable al otro conductor.

Joaquín Bernardo Murillo Quirós, Guanacaste

Hombre extraordinario

¡A Guido Sáenz nadie le decía que no! Quizá por eso rompió barreras, saltó obstáculos, doblegó a la burocracia, deshizo incisos y pudo hacer tanta obra maravillosa.

De Guido Sáenz aprendí a odiar la mediocridad y a amar la belleza, por eso, sus parques, lagos, colinas, pinturas, música y representaciones teatrales fueron obras de arte, engendradas por la figura de un genio.

Don Guido murió físicamente, pero su legado debe reconocerse e inmortalizarse. Solicito respetuosamente a uno de sus grandes amigos, Rodolfo Silva, liderar un movimiento para levantar en el parque de la Paz un monumento en memoria de Guido Sáenz, apasionado enamorado de lo bello.

Gaetano Pandolfo Rímolo, San José

Pago de impuestos

Fui a la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia a pagar los impuestos para el uso de un lote en el Camposanto La Piedad, pero personal de seguridad me informó de que solo era posible a partir del 17 del presente mes, debido a problemas en el sistema.

No entiendo por qué en épocas actuales, de tecnologías, no se puede ser puntual a pesar de que el siguiente pago es en abril del 2022. Si no cuentan con las herramientas, no deberían obstaculizar los trámites a quienes queremos ser responsables en el pago de nuestros tributos y estar preparados cuando se presente una emergencia.

Francisco Sánchez Ramírez, Cuatro Reinas

Cannabis medicinal

Quiero felicitar a los diputados por la eliminación de la reelección de los alcaldes, ya que me parece que cuanto más tiempo pasa, es más imprescindible. Se les debería solicitar a los alcaldes que tengan un día al mes para que atiendan a los habitantes del cantón, pues es muy difícil comunicarse con ellos.

Para que los diputados terminen su período con broche de oro, deben aprobar la ley que permite el uso del cannabis medicinal. No sean egoístas. Los viejos lo necesitamos y no nos interesa el cultivo de otros productos que no sean medicinales, y estos medicamentos se pueden traer de California. A la diputada Zoila Volio, que ha llevado la batuta en este asunto, le agradezco el esfuerzo.

Francisco Javier Murillo Castro, San José

Abandono vial

Viajo todas las semanas por el país por mis obligaciones laborales, y es increíble lo abandonadas que están las demarcaciones y señales en las carreteras. Este año cancelamos el 100% del marchamo, debería haber dinero para que el personal del MOPT comience, principalmente, la demarcación, y de esa forma evitar tantos accidentes, por ejemplo, el ocurrido en el Zurquí, donde las señales están llenas de moho.

Carlos F. Solís Chaves, Moravia

Cuidar al turista

Es lamentable la situación que viven los turistas en Costa Rica. No solo les roban sus pertenencias, ha habido casos de mujeres violadas y asesinadas. A los culpables debe caerles todo el peso de la ley.

La policía debe actuar de oficio y no esperar, como típicos burócratas, que las víctimas o sus familiares pongan la denuncia. El daño se puede evitar si los empresarios turísticos le advierten al turista que no debe caminar por calles solitarias sin compañía, ni dejar objetos de valor sin atención en los vehículos.

Guillermo Ramírez Garay, San José

Empleado destacado

Soy clienta de telefonía del ICE casi por una relación de apego, que data de cuando mi padre laboró en la institución. Aprendí a creer en ella y a valorar su aporte al desarrollo en momentos cruciales.

Considero que la apertura de las telecomunicaciones ha sido útil y necesaria. Como clienta, he tenido problemas con la calidad de la continuidad de internet y he recibido atención oportuna del ICE. Destaco la labor del técnico Diego Lobo, quien se diferencia notablemente por su capacidad resolutiva y el abordaje de las situaciones.

Marcela Castro Barrantes, Alajuela