Ahora, aunque escoja una de las tres alternativas que existen para un plan de beneficio de pago mensual, como el plan Renta Vitalicia Previsional Prepagable e Inmediata, en estos momentos no es posible porque, según me lo indicó el personal de la operadora de pensiones, el INS, por ley la única aseguradora emisora de esa póliza, no las está extendiendo. En este caso, puedo optar por el retiro total de mis fondos, dada la inopia en la ley. De esta manera no se perjudica más a las personas mayores quienes, como yo, buscamos una pensión justa y no la que se le antoje a la operadora de pensiones.