Cartas a la columna: Actitud de la oposición

Me parece contraproducente y diría que, hasta antipatriótica, la actitud de los diputados de oposición, que se han dedicado a meterle zancadillas y todo tipo de trabas a los proyectos del gobierno que procuran una reforma al empleo público, muy necesaria, y facilitar un préstamo muy importante con el FMI. En este momento, Costa Rica está urgida de que haya uniformidad de criterios para la aprobación de proyectos sumamente importantes para el país. Ojalá que recapaciten y cambien de actitud.

Rigoberto Prendas Vargas

Guápiles, Limón

Ni monedas y billetes

Lo menos que esperaba del Banco Central de Costa Rica (BCCR), como órgano emisor del papel moneda, en la celebración del bicentenario, era la acuñación de monedas conmemorativas, o bien, la impresión de billetes alusivos a este hito histórico e irrepetible, a la venta para el público.

Por lo visto, la oportunidad desaprovechada por la entidad bancaria nos privará del deseo de tener ese metal o papel celebrativo, como un recuerdo inolvidable.

Melvin Cavero Araya

Tibás, San José

Explicación pendiente

Que alguien nos explique por qué el ICE no quiere devolver el espectro que no le pertenece y que, para colmos, amenace con imponerle una multa al Estado si lo hace. El ICE no es privado, pero como si lo fuera, porque todos los servicios los contrata a empresas particulares. Y cual amo y señor, se niega a dar cuentas de sus estados financieros. Embarcó a muchos a invertir en plantas de energía limpia y ahora no se las compra. No entiendo, que alguien nos explique, por favor.

Marjorie González Gómez

Curridabat, San José

Voluntarios

¿Por qué las autoridades de salud del país, a fin de que colaboren con el programa de vacunación general, no reclutan a voluntarios del Colegio de Médicos, a médicos de la Asociación de Médicos Jubilados, a enfermeras del Colegio de Enfermeras, enfermeras jubiladas, miembros del Sindicado de Médicos y del Sindicato de Enfermería?

Carlos Ponchner Lechtman

San Antonio de Escazú, San José

Aforo en buses

Tengo entendido que el Ministerio de Salud aún no ha autorizado transportar personas de pie en los autobuses, ni ha removido el uso de mascarilla, y ahí recae mi molestia. En los autobuses de Concepción de Tres Ríos los choferes no controlan a sus pasajeros, les permiten que se mantengan de pie, otros utilizan incorrectamente la mascarilla cuando hablan por teléfono.

Por favor, Ministerio de Salud, pongan cartas en el asunto, ya que me parece injusto que uno se cuida pero los demás no, comprometiendo así, mi salud y la de mi familia.

Alexandra Bonilla Vega

Coronado, San José

Críticas a Alvarado

Yo voté por el presidente Carlos Alvarado y pienso que las críticas que recibe son, en su mayoría, infundadas. A él le ha tocado lidiar con los problemas que dejaron los anteriores gobernantes y que fueron muchos. En especial, el último presidente, quien dejó un enorme hueco fiscal y se fue de Cota Rica para evitar responder por ello. Lo que sí le critico es que Costa Rica era un país donde se vivía tranquilamente y él se ha dedicado a traer miseria de otros países, alivianándole la carga a otros presidentes del istmo. Así no se vale.

Yamilette Gutiérrez Cordero

Pavas, San José

Cambio climático

En la actualidad se habla mucho sobre el cambio climático, pero a la gente como que no le preocupa mucho. Tal vez porque piensan que no les tocará vivir las consecuencias o por pura ignorancia. Sin embargo, todo está cambiando a gran velocidad y los efectos ya se están dando.

Este año, en nuestro país se han visto inundaciones en lugares poco inusuales; en Europa y China igual y ni que se diga de los incendios en la costa oeste de los Estados Unidos y en España, y los efectos en los glaciares del mundo y mucho más.

Los esfuerzos mundiales por hacer cambios y tratar de contener este fenómeno van muy lento, y las acciones son pocas comparadas con los efectos vividos. A este ritmo, la humanidad está por enfrentar situaciones que amenazan su propia existencia.

Bernardino Rojas S.

Liberia, Guanacaste