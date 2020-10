No hay protestas de hombres y de mujeres ni bloqueos rosa ni bombas molotov con olor a flores. Hay bloqueos, protestas, bombas, gases lacrimógenos y arrestos. Si quiere participar, corra el riesgo. Si quiere un trato diferente, no hable de igualdad real ni de cuotas y quédese en la casa sin molestar a los hombres y mujeres que quieren producir y trabajar. No diga que me representa. En Costa Rica todavía hay libertad de expresión para todos.