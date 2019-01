Los refranes, actualmente en desuso cotidiano, son frases tradicionales, sentencias con muy diversos contenidos que salpican las conversaciones de color; dan risa, preocupan, hacen pensar o resultan indiferentes. Algunos de ellos: la suerte de la fea, la bonita la desea; no hay mal que por bien no venga; más vale malo conocido que bueno por conocer; mañana oscura, tarde segura; perro que come huevos ni quemándole el hocico; si gustos no hubiera en las tiendas no se vendiera; las palabras son como los ríos, no se devuelven; no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios; agua que no has de beber déjala correr; a palabras necias oídos sordos, entre muchos otros. Repitiéndolos, sobrevivirán y contribuirán a hacer las conversaciones del diario vivir más pintorescas.