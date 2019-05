¿Actuó el rector de aquella época por motivación política: deshacerse de un crítico de su gestión? Usó las herramientas a su alcance y los tribunales confirmaron el despido. ¿Por qué hoy esa ley y su reglamento no se respetan? ¿Será otra forma de autonomía, de estar por encima de la ley? ¿Por qué hoy las autoridades se rasgan las vestiduras y prometen mano dura con nuevas normas si no aplican las que ya existen? Normas hay, lo que falta es voluntad. Entre bomberos no se majan la manguera, huele a solidaridad de género y, quién sabe, también, tal vez, a conveniencia política.