Alvarado nos demostró, con su proceder, no ser la persona idónea para dirigir los destinos del país, pues se vio inseguro al responder a las preguntas y recurrió a lo costarricense cuando dijo no acordarse, porque firma 5.000 documentos o más. A los diputados les faltó recordarle que no fue en un día que lo hizo, sino en dos años y resto que tiene de gobernar. Me quedó un sinsabor pensar que lo que hicieron fue ridiculizarlo ante la opinión publica y que, a fin de cuentas, no se llegó a nada.