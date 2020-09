El sábado 19 de setiembre viví una vez más en carne propia el acoso callejero, una de las experiencias más desagradables. Me encontraba esperando que mi mamá viniera con las llaves del portón cuando un hombre, desde un vehículo, me dijo infinidad de vulgaridades y me lanzó una descarada mirada. No pude reaccionar debido al susto y cuando lo perdí de vista salí corriendo a buscar a mi mamá.