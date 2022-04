Cartas a la columna: Accidente no debería suspender vuelos

No puede ser que por situaciones como la sucedida con el avión de DHL suspendan la actividad en el aeropuerto y nadie piense en cómo solventarlo. ¿Cuál es el plan de contingencia de la empresa y de nuestro país? Felicitaciones a los bomberos, que demostraron contar con protocolos.

Durante el 2020, apenas hubo cinco accidentes aéreos fatales en la aviación comercial mundial, de acuerdo con el reporte de seguridad anual de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), es decir, la aviación es muy segura, lo que nos indica que estos, en su mayoría, son previsibles cuando la empresa brinda un buen mantenimiento y capacitación, que consiste básicamente en una serie de inspecciones periódicas que deben llevarse a cabo en todas las aeronaves comerciales y civiles. Son muchas las suposiciones, pero creo que nuestro país debe mejorar en este campo por la afectación que les significa, sobre todo, a los usuarios.

Javier Quirós Morera, Alajuelita

Manto acuífero

La Universidad de Costa Rica (UCR), institución que dice ser muy ambientalista, sigue destruyendo un manto acuífero en la finca 3 para la construcción de la Oficina de Bienestar y Salud.

Es una vergüenza, y el proyecto debe detenerse. Deberían tomar uno de tantos parqueos que hay en la UCR y, más bien, hacer el edificio ahí. ¿Dónde queda la salud y el bienestar de la naturaleza, crucial para nuestras vidas?

Daniel Josephy Hernández, San Pedro

Producción de hidrógeno

Para producir hidrógeno en el país, debe tenerse en cuenta que un kilogramo (kg) requiere 52 kilovatios hora (kWh) de energía a un costo de ¢49,03, precio que paga el ICE a las empresas hidroeléctricas privadas.

Para un valor de ¢2.549,6, en estado gaseoso, pasarlo a estado líquido demanda 12 kWh, para un costo total de ¢3.137,9.

Para que sea rentable producirlo, se debe promulgar una ley para que el ICE compre el kWh subsidiado a las empresas privadas.

Alberto Acosta Porras, Escazú

Solicitud ilógica

Soy un trabajador jubilado, de 73 años. El 7 de abril fui al Banco Popular de Moravia para confirmar que mi esposa estaba registrada como persona autorizada para retirar efectivo y como beneficiaria de mi cuenta de ahorros.

Quien me atendió dijo que no podía efectuar el trámite porque mi información estaba incompleta, que faltaba indicar el origen de mis fondos, que tenía que demostrar quién paga mi pensión.

La experiencia alteró mi salud y mi esposa debió sacarme de esas oficinas. El origen de mis fondos de pensión que se depositan automáticamente en el Banco Popular es el mismo Banco Popular, que administra fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP).

Yo no he depositado en esa cuenta de ahorros dinero de otra fuente. En mi cuenta de ahorros del Banco Popular solo me depositan la pensión adicional. ¿Por qué me exigen demostrar el origen de los fondos?

Luis Fernando Díaz Jiménez, Moravia

Proyecto bloqueado

Para nadie es un secreto la falta de puestos de trabajo en las zonas rurales y costeras. El proyecto para llevar inversiones no se puede votar en la Asamblea porque José María Villalta, Paola Vega y Luis Ramón Carranza presentaron 127 mociones.

Henry Martínez Gallo, Liberia

Diálogo político

El gobierno entrante ha dado muestras de querer resolver problemas endémicos que solo es posible si existe voluntad de las distintas fuerzas políticas y diálogo.

La actitud mostrada por el presidente electo, Rodrigo Chaves, es una buena señal para empezar a aplicar los cambios que se necesitan para enrumbar al país hacia el progreso y bienestar.

La negociación con las distintas fracciones será un factor fundamental para alcanzar acuerdos para la reactivación de la economía y el mejoramiento de la calidad de vida.

Otro factor estratégico en este proceso de transición es la selección de los mejores para los puestos clave del Ejecutivo, como en Hacienda, Educación, Economía, Seguridad, Obras Públicas, Turismo y las presidencias ejecutivas del BCCR, CCSS, AyA y gerencias de instituciones bancarias.

José Rugama Hernández, San José

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas.