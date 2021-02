No sé, sin embargo, la razón por la cual, a pesar de las múltiples recomendaciones del Lanamme, no se ve progreso en lo referente a puentes. Le recomiendo al ministro enviar un inspector de su confianza a revisar los que unen Esparza con Puntarenas, verá el estado vergonzoso en que se encuentran y constatará el peligro que representan, uno en Caldera y el otro en playas de Doña Ana. En particular el segundo, es intransitable. Si este puente colapsara, Cambronero sería un caos vial, sin contar que el puente de Barranca está también en malas condiciones.