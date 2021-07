Apenas pude cancelé el servicio, consciente de que me castigarían con un monto razonable, pero este ascendió a ¢30.250. El viaje costaba ¢6.850. He buscado formas de comunicarme con la empresa y ha sido imposible, pues tienen desconectado el servicio telefónico. Utilicé la única opción disponible, la función de «ayuda» en la aplicación, y continuo sin tener respuesta. Espero que algún representante de la compañía me llame para resolverlo. No puedo permitir este atropello.