No hay dinero para reparar escuelas ni delegaciones policiales porque anteriores gobiernos, al igual que este, nos han endeudado en cosas que no son de primera necesidad y el dinero no alcanza para todo. Seguiremos así porque el dinero habrá que pagarlo en algún momento. Cada vez que mencionan dicho crédito solo hablan del sistema eléctrico, pero no mencionan todo lo demás. En una casa, si no hay dinero, se arreglan las goteras, pero no se compran muebles nuevos ni otros que, aunque se necesiten, nos pondrían en números rojos.