Cartas a la columna: Absurda solicitud del OIJ

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitó al Ministerio de Seguridad disminuir detenciones, allanamientos y patrullaje a fin de reducir la población carcelaria.

Después de leer la noticia en La Nación, el viernes 1.º de octubre, un ciudadano sensato se quedaría pensando si se trata de una broma de Walter Espinoza. No se da cuenta de que de ese modo se abona el terreno para la ya enorme delincuencia reinante en el país.

No se trata de trasladar el problema a la ciudadanía, ni de exponerla a más asaltos, ni de sembrar más dolor en los hogares porque en las celdas no cabe nadie más. ¿Qué sucedería si un hijo, nieto u otro pariente de Espinoza fuera víctima de uno de los delincuentes favorecidos por la directriz policial? ¿Pensará que están exentos? No; no es así. Sean más sensatos, más prudentes, más responsables en su actuar y no nos expongan más de lo que ya estamos.

Miguel Quirós Sáenz, Paraíso de Cartago

Reforma del Servicio Civil

Me pareció muy bueno el editorial del 1.º de octubre, sobre la necesaria reforma del Estatuto de Servicio Civil en razón de la dificultad para sancionar a trabajadores que han cometido faltas o son ineficientes.

Sin embargo, se queda corto, pues el asunto no se limita al Servicio Civil; tiene que ver también con leyes como la de la Administración Pública y otras afines, por ende, a un sistema que se excede en garantías para el sector público.

Las dificultades están presentes no solo en lo referente a la cobertura del Servicio Civil, también en el resto de las instituciones del Estado, entre estas, los bancos, el AyA, el ICE, las municipalidades, las universidades, etc.

A lo anterior debe agregarse el problema de las convenciones colectivas, según las cuales, en algunos casos, la decisión del finiquito de un contrato recae en una junta de relaciones laborales, en manos del sindicato.

Carlos Hidalgo Quirós, San José

Recuperado de covid-19 da gracias

Una semana después de que me administraran la segunda dosis contra el SARS-CoV-2, di positivo. Padecí los diferentes síntomas de la covid-19 y la oxigenación bajó a niveles críticos (un 87 %). Acudí a la clínica de Barva para recibir atención médica y, luego de cinco nebulizaciones, mi organismo seguía igual.

Fui trasladado de urgencia al hospital de Heredia y no había espacio en las salas destinadas a los enfermos de covid-19, entonces, me llevaron al Calderón Guardia.

Estuve internado 12 días. Los cuidados fueron de excelente calidad: control de signos vitales cada dos horas y exámenes de todo tipo. Salí por mis propios medios gracias al trabajo del personal hospitalario.

Vaya mi agradecimiento para quienes me ayudaron. Dios los bendiga. Admiro su vocación de servicio.

Carlos Aguilar Calderón, Heredia

Respeto a la memoria de Braulio Carrillo

La memoria de Braulio Carrillo, benemérito de la patria, merece respeto por haber creado el Estado soberano e independiente, al separar a Costa Rica de la República Federal de Centroamérica; por su inmensa obra en lo jurídico, político, fiscal, hacendario y económico, cimientos del nuevo Estado libre que nos enorgullece; por haber consolidado, con muy buen tino, San José como la capital; por haber convertido a Puntarenas en la ciudad portuaria comercial de Costa Rica en el litoral Pacífico y redactado el primer código jurídico de Costa Rica; por haber organizado los tribunales de justicia y por su visión de promover el cultivo del café como producto de exportación; por haber tratado de comunicar el valle central con el Caribe, a través de las enmarañadas montañas de la vertiente.

Por eso y mucho más, los compatriotas agradecidos dedicaron a su memoria un parque urbano, donde se levanta un muy sencillo monumento con su figura. Solo por ignorancia se puede tratar de irrespetar su memoria, cuando más bien debiera exaltarse la figura de este gran costarricense para que las nuevas generaciones honren su memoria y la sangre patriótica que corre por nuestras venas se manifieste en agradecimiento.

Freddy Pacheco León, Heredia

Liceo octogenario

El Liceo José Martí fue fundado en setiembre de 1941 por visionarios porteños, conscientes de las necesidades de dotar a los egresados de primaria de una secundaria, debido a la lejanía de las existentes. En sus primeros 15 años funcionó en las instalaciones de la Escuela Antonio Gámez, como colegio nocturno, y en 1956 instauró las clases diurnas.

Cabe resaltar los innumerables logros de los estudiantes en la academia, las artes, las ciencia y el deporte, entre los cuales figuran Adolfo Ching y Jorge Reyes. Egresados martianos también han destacado en el campo de la política. Mención aparte merece el héroe de la Angostura, Antonio Obando, cuyo busto acompaña al de Martí en el edificio.

La memoria del apóstol cubano, cuyo verso y prosa campean los ámbitos de su núcleo estudiantil, están bien representados en cada uno de los que nos nutrimos de conocimientos en sus aulas, su frase emblemática para mí es «El deber ha de cumplirse, sencilla y naturalmente».

Milton González Castro, Tres Ríos