Demostró una voluntad de poder narcisista para situarse por encima del bien y del mal. Pero, además, con esto también ofendió la inteligencia de los costarricenses, pues, al decir que no se abren las puertas al aborto libre, pretende ocultar la realidad, la cual no es otra que imponer el aborto de forma encubierta y regulada, no por criterios científicos y técnicos, sino por motivos ideológicos, apoyado en un criterio de salud tan amplio que cualquier molestia o inconveniencia serviría a la mujer y a los médicos como excusa para solicitar un aborto. De esta manera, el presidente viola no solo la vida humana, sino también los principios de nuestra Constitución y democracia.