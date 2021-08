Cartas a la columna: A punto de perder bono

Mi esposa y yo esperamos construir nuestra casa con un bono de la vivienda. A la hora de realizar el estudio, salí con una deuda pendiente, y el 21 de julio, a las 10:58 a. m., transferí el dinero al BAC San José, pero no he recibido respuesta. No han anulado ni enviado el escrito al juzgado de Santa Cruz.

Esta situación es muy desesperante, ya que la constructora nos está dando tiempo para no perder el bono. Si el BAC San José no limpia el expediente, nos lo quitan. Somos una familia de escasos recursos, producto de la pandemia no tengo trabajo y no podemos pagar un alquiler. Mi esposa, dos hijos y yo necesitamos la casa por la cual hemos luchado durante muchos años. Necesitamos un techo donde vivir plenamente. Hemos llamado y enviado correos electrónicos, mas no responden nada.

Miguel Antonio Vallejos Gallo, Guanacaste

Estar en paz

La vida es un resultado muy ajustado de lo que fuimos, que comienza a cada rato y termina en cada esquina de lo que pensamos. A fin de cuentas, el resultado no importa mientras gobierne la alegría. Hay que aprender a soñar y despertar a tiempo cuando se necesita.

Con el amor, aprendemos a sentir, y lo demás es cuento. Hablar es cosa de tiempo y las palabras, un encuentro en el camino. Todo resulta si lo queremos y nos esforzamos, sin sufrir ni herir a los demás. Estar en paz es vivir y morir a la vez, cada minuto y cada vida.

Gustavo Halsband Levarato, San José

Dejar solo el INVU

Es hora de que cierren las instituciones que no sirven y mantienen empleados obsoletos, con altos salarios y privilegios; por ejemplo, el Banco Hipotecario de la Vivienda y el Ministerio de Vivienda.

El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) sí ha sido una solución, como lo son las ciudadelas José María Zeledón y otras en Curridabat, porque ha facilitado vivienda digna, bien construida y a precios asequibles. El INVU tiene los planos y la experiencia de muchos años, y nunca ha habido queja.

Marjorie González Gómez, Curridabat

Misa en latín

La manifestación respetuosa hecha por un grupo de feligreses de la Diócesis de Alajuela a la Nunciatura Apostólica para que el latín continúe usándose en las misas y celebraciones litúrgicas católicas merece ferviente apoyo.

No olvidemos la trascendencia histórica que la lengua de Cicerón y Virgilio aportó al desarrollo del Imperio romano y, por ende, a la civilización occidental. ¿En cuál lengua declaró el emperador romano Constantino (330 d. C.) la religión oficial del imperio? El latín es la raíz de nuestro idioma y nuestra civilización; usado en las letras, en el derecho y en la ciencia.

Considero sabio y conveniente el uso de lenguas vernáculas, de cantos, de danzas en las ceremonias cristianas y católicas de diferentes etnias no occidentales, pero el latín no debe convertirse en lengua muerta.

María Luisa Arrieta Carvajal, Cartago

Horario inconveniente

La empresa Coopesana, encargada de los Ebáis de Santa Ana, continúa haciendo campaña de vacunación en horarios inflexibles y pide requisitos que exigen perder más de un día de trabajo. He intentado vacunarme en tres ocasiones. En el centro de salud me dijeron que debía recoger una ficha, en horas laborables, para asistir al día siguiente a la vacunación. He perdido varios días de trabajo debido al desorden.

Esta semana hicieron una campaña de martes a viernes, de 9 a. m. a 2 p. m. ¿Para qué cotizamos los trabajadores, en especial los mayores de 30 años que somos la mayor fuerza laboral del país? Espero que las autoridades tomen cartas en el asunto, si no, después no digan que la gente no quiere vacunarse y por eso se pierden.

Lidia María Castro Angulo, Escazú

Reductores urgentes

Hice una solicitud formal de reductores de velocidad en las cercanías del Auto Mercado, en Santo Tomás de Santo Domingo, provincia de Heredia, ya que en esta calle conducen constantemente a altas velocidad. Incluso, en avanzadas horas de la noche, en un lugar donde se ubican dos instituciones educativas.

En el 2017, según indica el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en el estudio DVT-DGIT-ED-2021-1162, se aprobó que el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) colocara los reductores; sin embargo, cuatro años después, no han actuado. Eviten una muerte trágica, luchen contra los piques clandestinos y hagan lo que merecemos por derecho y pago de impuestos.

Johanna Vega Zúñiga, Heredia

Respuesta del BAC

Procedimos a investigar el caso expuesto en la carta de Sixta Ortiz Guzmán, publicada el 21 de julio. Apreciamos la retroalimentación.

Alejandro Rubinstein, vicepresidente de Experiencia al Cliente del BAC Credomatic