Cartas a la columna: A favor de Riteve

No logro comprender la insistencia de algunos diputados de eliminar Riteve, o más bien, de no renovarle la concesión. Riteve ha sido una empresa seria, ha trabajado honestamente en el país y los logros son muy evidentes. La reducción en las emisiones de carbono es evidente, los accidentes por desperfectos mecánicos de los vehículos se han reducido casi a cero, a diferencia de los accidentes por negligencia del conductor.

Desconozco la cantidad de empleados que tiene Riteve pero estoy seguro de que si tuviera que cerrar, muchas familias se verían afectados. Además, muchos talleres han crecido a la par de las estaciones de revisión técnica. Los diputados no han cuantificado el daño que estarían haciendo a muchos costarricenses.

Queda la sensación de que en este país es muy difícil trabajar y prosperar, pareciera que es un delito. Esta empresa no ha estado salpicada de escándalos, estoy seguro de que si se otorgara el derecho a otros talleres de hacer la revisión técnica, tarde o temprano, empezarán a surgir escándalos por una u otra cosa.

Espero que estos diputados desistan de su idea de no renovarle la concesión y se enfoquen en promover el empleo y las inversiones en el país.

Juan Martín Rojas Brenes

San Ramón, Alajuela

Realismo limpio

El realismo sucio, como le llaman ahora a ese tipo de literatura que apareció en una revista del MEP, nunca debería ser de lectura obligatoria para los docentes, administrativos, académicos o investigadores que trabajan en dicho Ministerio. Lo mejor del hombre y la sociedad se conoce a través del realismo limpio, pues es este el que, como fiel espejo, nos muestra la belleza de nuestra dignidad humana.

Guillermo Prendas González

San José

Mala facturación

El 29 de octubre contraté con la empresa Claro un servicio de internet por ¢31.681 al mes. Seis días después me llegó una factura por ¢31.681, con un período facturado de 30 días, del 5 de octubre al 10 de noviembre. Me cobraron un mes, cuando solo recibí el servicio seis días. Ahí empezó mi calvario de oficina en oficina y hasta la sucursal fui a pedir la corrección de la factura, pero me indican que no me la podían corregir y que debía pagar ese monto, lo cual me parece abusivo. Yo pagué, pero exijo que me corrijan esa factura. Ya agoté todas las vías y hasta mal trato he recibido por pedir que me facturen el monto correcto. Pagué el 21 noviembre por un servicio que no recibí y ni siquiera he recibido la factura cancelada. ¿Quién me puede ayudar con este reclamo?

Graciela León Núñez

Puntarenas

Información falsa

Durante el famoso viernes negro compre en Walmart, en su sede en Liberia, una pantalla, marca Durabrant, de 40 pulgadas. A los dos días de comprada, procedí a instalarla y a simple vista me pareció muy pequeña, entonces la medí y cuál fue mi sorpresa que era de 35 pulgadas, a pesar de que, en la caja, con letras grandes, dice 40 pulgadas. Llame al servicio al cliente y me dijeron que ese tipo de reclamos, después de 24 horas de la compra, ya no son de recibo. Me parece un abuso que engañen a los clientes con ese tipo de ventas. ¿Dónde está la Defensoría del Consumidor?

Henry Martínez Gallo

Carrillo, Guanacaste

Contra los pobres

En contra de la clase media y baja, la CCSS pretende rebajar las pensiones a los más pobres y necesitados, con jubilaciones que oscilarán entre los ¢80.000 y los ¢140.000, y sin tocar los abusivos pluses salariales. Habiendo según noticieros, 800.000 personas con hambre, este gobierno pretende meterles impuestos a todas las casas, calificándolas así de lujo, y si logran esto, después van a pretender impuestos hasta para los tugurios, ocasionando esto más hambre y desempleo.

Dónde están los diputados de oposición, que primero se rasgan las vestiduras oponiéndose y después votan a favor de más y más impuestos contra el pueblo. ¿Será esto politiquería barata o populismo? Costarricenses, abramos los ojos a la hora de votar.

Alexis Villalobos Soto

Alajuela