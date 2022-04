Cartas a la columna: $55 por ir a la casa

Hace unos días un técnico de Telecable vino a casa a revisar un problema en la señal. Me dijo que todos los clientes reciben una caja gratis cuando firman el contrato. Llamé, pero alegan que no, que debo pagar el alquiler.

Ahora me cobran dos cajas y cuando reclamo me dicen que es una equivocación, que lo van a resolver, pero me cobran por algo que nunca pedí. Solicité que se la lleven, pero argumentan que debo ir a entregarla a la agencia, porque si vienen a mi casa por ella debo pagar $55 dólares. ¿Cómo pueden hacer semejante barbaridad por algo que no pedí?

Patricia Aird Barrot, San José

Presidencia del BCCR

Rodrigo Chaves no descarta mantener en su puesto a algunos jerarcas de la actual administración; considerando esas declaraciones, y como una forma de confirmar la independencia técnica del Banco Central, respetuosamente, le sugiero mantener en el puesto a Rodrigo Cubero.

El jerarca ha demostrado su capacidad al manejar con mucha corrección la política monetaria, en especial, en los tiempos difíciles de la pandemia.

Gustavo Elizondo Fallas, Santa María de Dota

Lenta devolución de dinero

El 2 de febrero me hicieron un cargo no autorizado por mí de Amazon Australia. El 7 de febrero fui al Banco de Costa Rica con el fin de que me devolvieran el dinero. En ese momento, se me dijo que estaba en trámite y mi caso era el número 02576238. Han pasado dos meses y no me han resuelto nada.

Por dicha, el monto es pequeño, ¿qué tal si hubiera sido mi salario completo? ¿De qué viviría si el Banco es tan lento atendiendo mi contracargo?

Clever Antonio Calderón Rojas, Uruca

Trámite anulado

He tenido el servicio completo de Cabletica durante muchísimos años (contrato 658295). Desde hace más de un mes, vengo solicitando instalar fibra óptica y Next TV. En mi primera llamada, hablé con unos siete empleados, y nadie me supo decir mucho del beneficio y costos del servicio.

Luego llamé y puse la orden para el cambio, y transcurrieron más de 15 días sin obtener lo pedido. Cuando llamo, me indican que no aparece el trámite. Hice la solicitud de nuevo y una semana después me confirmaron telefónicamente que no había problema para proceder con la instalación, que esperara una llamada. Pasaron quince días y volví a hablarles. Resulta que aparece anulada la gestión.

María Isabel Araya Pereira, Tibás

Coopenae responde

Con respecto a lo planteado por Mario Valverde Montoya sobre los intentos de fraude, aclaramos que enviamos mensajes preventivos recordando nunca brindar información sensible por ningún medio y, de igual manera, le sugerimos acatar las recomendaciones brindadas por los asesores. Cuando hemos detectado movimientos sospechosos, procedemos de inmediato a activar los protocolos de seguridad.

Génjer Dávila Curtis, gerente de Relacionamiento y Calidad de Servicio

Demora y comisión inexplicables

El 18 de febrero tomé un café en el coffeeshop El Crucero, en Limón. Por no tener cambio para ¢10.000, pagué con la tarjeta del Banco Nacional (BN). Me cobraron $1.200 en lugar de ¢1.200. El dueño hizo el mismo día el cierre de la transacción efectuada por error, pero el dinero está bloqueado en el BCR.

El argumento es que el Banco Nacional debe solicitar la devolución. El 16 de marzo presenté el reclamo en el BN de Puerto Viejo y apenas el 4 de abril se me informó de que empezaba el trámite, que puede durar hasta 60 días y costará $52.

Daniel Widmer, Puerto Viejo

Chinchilla y Pacheco

Me pareció desagradable y fuera de contexto que la expresidenta Laura Chinchilla llame al mandatario electo a dejar de lado el verbo incendiario y lo califica de hiperpresidencialista. Olvida que el aspirante de su partido fue hipercandidatista, no escuchó a nadie de la Asamblea Nacional. La expresidenta nunca salió a dar declaraciones durante los ocho años de gobierno del PAC y ahora sale con este desaguisado.

Igualmente, resultaron vulgares las palabras del expresidente Abel Pacheco. Los expresidentes deben ser ejemplo para la ciudadanía y mantener su jerarquía y respeto, de lo contrario, caeríamos en una imitación de bajeza y vulgaridad muy al estilo Trump.

Juan M. Rojas Brenes, Alajuela

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas.