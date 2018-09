Llamé a Servicio al Cliente de Credomatic para bloquear una tarjeta de crédito American Express de Walmart. La ejecutiva me dijo que haría la gestión, pero una vez efectuada me salió con la sorpresa de que me van a cobrar $50 por el reporte de la pérdida. Le respondí que no estaba dispuesta a pagar ese monto, que si era tan amable anulara el trámite y me contestó que no era posible. ¿Por qué no le informan al cliente antes de cobrar por esos trámites? Solicito que Credomatic escuche la grabación de la llamada telefónica y anule el cobro porque no fui bien informada.