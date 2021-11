Cartas a la columna: 30 horas sin corriente

El martes 2 de noviembre, a las 5 p. m., nos quedamos sin electricidad en Barva de Heredia y algunos distritos. El servicio fue restablecido dos horas después parcialmente.

Quienes vivimos en San José de la Montaña debimos esperar unas 30 horas. Llamé insistentemente al 1026 y la respuesta fue «está en manos de las cuadrillas». Solicité otro número, me dieron el 22951051, pero nunca contestaron. ¿Por qué no atienden o explican con sensatez lo que pasa? Sean más ágiles, la electricidad es imprescindible.

Jorge Sánchez Segura, Heredia

Exceso de citas

Insto vehementemente al servicio de Ortopedia del hospital Calderón Guardia a no saturar a los especialistas de citas, como ocurrió el 5 de noviembre, cuando llevé a una adulta mayor a las 9 a. m. y la atendieron al mediodía.

Cuando pregunté el motivo del retraso, me indicaron que al médico le asignaron 12 citas a las 8 a. m. Lo peor de todo fue que a la señora la teníamos desde las 6:30 a. m. en el hospital, porque a las 7 a. m. debía estar en rayos X para una radiografía de cadera.

La placa se la hicieron inmediatamente, y ya a las 7 a. m. estábamos esperando en Ortopedia, esperanzadas en que iban a verla antes de las 9 a. m.

Hice ingentes esfuerzos para que la atendiera alguno de los otros médicos, pues ella no había desayunado por la hora tan temprana en que la llevamos; sin embargo, nos dijeron que el sistema no lo permitía. Lo más irónico fue que cuando por fin la atendieron el médico revisó las placas y no tardó cinco minutos en darle de alta de la operación de cadera.

María del Carmen Rojas Rojas, Tibás

Ocho horas sentada

Una indígena de San Vito debe trasladarse ocho días para cuidar en Oncología al hijo de una prima. Lo cuida durante ocho horas en la noche durante los ocho días para ayudar a su familiar.

Lo increíble es que debe hacerlo desde una silla. Es el caso de todos las cuidadores. No existe una silla plegable, como las de las piscinas. Creo que es un derecho humano cuidar al cuidador. De seguro, la defensora de los habitantes, más preocupada por los que no se quieren vacunar, no está enterada. Solo imaginen el estado de la persona después de seis o siete horas de noche en una silla.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

101 años

El año pasado escribí con mucho agradecimiento a mi maestra doña Malen por sus 100 años de vida. Recientemente, la visité por sus 101 años. Es increíble, siempre dispuesta a recibir a sus alumnos, a darnos consejos y a contarnos anécdotas de su larga vida.

Ella me inspira y me recuerda que actuar con justicia, disciplina, valores, mucha fe en Dios, mucho agradecimiento y conformidad es la clave para seguir en nuestro andar.

Ella es para muchos de sus alumnos en Nicoya nuestra hermosa flor azul. Salud, mi querida maestra.

Emelina María Díaz Rojas, Heredia

Felicitaciones

Felicito al Coro Sinfónico por su excelente interpretación en el concierto de celebración del bicentenario de la independencia, en que acompañaron a la Orquesta Sinfónica Nacional el viernes 29 de octubre, en forma virtual desde la basílica de los Ángeles. Es destacable el trabajo de la directora. Fue una velada muy amena, y en mi casa lo disfrutamos mucho.

Magdalena Benavides Solís, Cartago

Buen trato

El sábado 9 de octubre, a eso de las 4 a. m., mi hija me llevó de urgencia al hospital por complicaciones debidas a la covid-19. Minutos después fui atendido por dos médicas que determinaron la necesidad de internarme. Me indicaron adonde debía ir y una enfermera con su traje de protección me trató tan bien que creo que ahí mismo comenzó mi recuperación.

Ella se encargó de llevarme en silla de ruedas hasta el quinto piso o área donde permanecen los enfermos de covid-19, y estuve hasta el jueves 14, cuando me fueron a dejar a mi casa en ambulancia, también, respetando un estricto protocolo.

A los conserjes, enfermeros y médicos, a todo ese ejército de ángeles, nunca podré expresarles mi sentimiento de gratitud. Bendiciones.

Jorge Enrique Hernández Salas, San José