Cartas a la columna: ¢191.079 por prueba anticovid

Me dio covid-19. Fui al hospital de Heredia, donde me hicieron la prueba y me mandaron para la casa. Dos días después, me llamaron del Ministerio de Salud para confirmar el resultado positivo y me solicitaron estar en cuarentena.

Puse a la venta una motocicleta con la intención de pagar a la CCSS las cuotas que tengo pendientes. Me presenté con ¢300.000, pero quedé sorprendido porque me están cobrando, por atenciones de agosto a noviembre del 2021, una factura por ¢413.000, que incluye ¢191.079 por concepto de “pruebas especiales en biología molecular y procesamiento por covid-19″ y, detalla que es “prueba temporal”.

Asimismo, me cobran ¢76.865 de gastos administrativos. El resto corresponde a la atención, inyectables, etc. Yo sabía que estaba retrasado en el pago a la CCSS, por eso no fui para que me atendieran, pero el Ministerio de Salud me obligó. ¿Es eso justo?

Iván Ortiz Pérez, San José

COPA retrasa pago

Hace poco más de tres meses nos presentamos en la oficina de COPA Airlines para cancelar nuestra reservación y llenar el formulario para el reembolso por los boletos.

Hasta ahora nadie se ha comunicado con nosotros. Con el objetivo de que un agente nos atendiera, llamamos varios días y a diferentes horas, pero en la contestadora de la central telefónica de COPA siempre se escucha lo mismo: que los tiempos de espera son de, como mínimo, 30 minutos o que han sido “inusualmente demorados debido a un alto volumen de llamadas”. El tiempo de respuesta debe mejorar.

Pagamos hace casi un año, ¿cuánto más debemos esperar el reembolso?

Randall Campos Villalobos, Heredia

Presunción de inocencia

Los implicados en los casos de supuesta corrupción echan mano de la presunción de inocencia que les cobija hasta que se pueda comprobar lo contrario con pruebas o por la inacción del “prescribidor oficial”, el Poder Judicial. En tanto pasa y pasa el tiempo en resolver, los sueldos pagados durante la suspensión deberían ser conceptuados como un “préstamo puente” y ser reintegrados a la sociedad, de resultar condenados, previa garantía con sus bienes.

No actuar así, es soslayar aquello de “que nadie puede sacar provecho de su propio dolo”. Entonces, en el Poder Judicial deberán apurarse para dar “justicia pronta y cumplida”. A un seguro inocente y buen pagador, no le van a doler prendas.

Rigoberto Guadamuz Monge, Desamparados

Navidad y toros

Pronto llegará Navidad, la conmemoración del acontecimiento más grande de la historia para los cristianos: el nacimiento del hijo de Dios, acompañado por los afortunados animales, el buey y la mula, arrodillados para recibir su bendición.

Una fecha especial de bellas tradiciones con cánticos y alegrías, pero, al atardecer, las cosas cambian, se tornan en dolor y llanto para muchas familias, porque cuando hay corridas se abre la puerta para que hombres y mujeres la emprendan contra un toro, seres humanos que corren el riesgo de resultar heridos de gravedad. Algunos no regresarán a sus hogares.

La monta de toros es una crueldad: introducen al animal en una manga, lo patean, lo jalan. Mientras gasta energía, le colocan la verijera y el montador le clava dos espuelas que se hunden hasta un centímetro en la piel.

Hace mucho tiempo prohibieron al boyero el chuzo por considerarlo un arma punzocortante, como lo son las espuelas, pero estas no están prohibidas.

¿Acaso no tiene el mismo derecho el toro que el perro o el gato? ¿O la ley se acomoda solamente para algunos?

Francisco Vega Villalobos, Puriscal

Iniciativa popular

La iniciativa popular tiene como fin dar a los ciudadanos cierto poder en la promulgación de leyes. Con una legislación que autorice la revocatoria de mandato de un presidente de la República, se pretende que el Soberano pueda destituir a quien eligió antes, con la idea de que este sea constantemente responsable ante los electores.

Ambos procesos se sustentan en la democracia representativa, por lo cual creo que deben ser corregidos errores en la Ley de Iniciativa Popular, pésimamente manejada en el fallido proyecto para una nueva Ley de Aguas, y aprobar la revocatoria de mandato.

Freddy Pacheco León, Heredia

Enteros de lotería

Es un martirio seguirle la pista a la promoción de enteros de lotería navideña, en especial para los adultos mayores. No se publican los domingos ni con los chances. En los puestos de ventas no dan información. Deberían preparar un documento por aparte, por fechas. Son tantos los productos, que la información no se puede encontrar.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Falla en comunicación

Tengo una pyme y estoy disconforme porque los canales de comunicación dispuestos por el BAC vuelven imposible la aclaración de dudas. El servicio automatizado es rígido y limitado. Lástima que se haya desvirtuado el servicio y trato personal con el usuario o comercio afiliado.

Raimundo Vega Fallas, Alajuelita