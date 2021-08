Cartas a la columna: ¢15.000 por gestión de cobro

Debo varias cuentas a Importadora Monge. El mes anterior retrasé cinco días el pago, nunca recibí una llamada de cobro (me telefonearon mucho de un número privado, pero esas no las contesto).

Me cobraron ¢15.000 en multas por concepto de gestión de cobro, lo cual considero abusivo y desproporcionado, puesto que no recibí una sola llamada. Cinco días, no un mes ni más. Este tipo de cobros deben ser prohibidos, principalmente en estos tiempos cuando el costo de vida es tan elevado.

Guido Campos Ávila, San José

Justicia tardía

Para quienes profesamos reverencia y acatamos la juridicidad en todas sus expresiones, lo sucedido en el proceso inicialmente administrativo y luego judicial contra el Banco Popular, por violar la ley que prohíbe el lavado de activos, es otro de los más patéticos, dolorosos y vergonzantes ejemplos de la transgresión de lo señalado en el artículo 41 de la Constitución. Un cúmulo de atropellos a ese mítico mandato que han dado en llamar justicia pronta y cumplida.

La sanción administrativa se produjo 15 meses después de una denuncia formulada en marzo del 2008; el Banco utilizó los recursos e instancias que le ofrece la legislación. El 14 de mayo del 2009 impugnó la determinación de la Sugef ante el Conassif, y al mismo tiempo presentó una acción de inconstitucionalidad contra la norma jurídica en la que se sustentaba la sanción, y los magistrados de la Sala IV tardaron tres años en fallar. Ahí, comenzó el viacrucis y la configuración de la justicia tardía.

Definitivamente, estamos atados a los designios de la incuria judicial. Y, para cerrar, como el Banco Popular es una entidad financiera estatal, somos los contribuyentes quienes terminamos pagando tan onerosísima sanción, y los responsables del entuerto están muertos de risa.

Camilo Cifuentes Correa, San José

Foco de contagios

Para proteger la salud durante la pandemia es necesario el distanciamiento y evitar a toda costa la aglomeración de personas en los Ebáis y clínicas.

No es este el caso en la de Coronado. Cuando se inició la pandemia, enviaban unidades a entregar recetas, exámenes y medicamentos al hogar para evitar el gentío. Ahora, no solo no envían los medicamentos, sino que debemos hacer dobles filas durante varias horas. Una, en el mostrador amarillo para retirar las recetas, y otra larga, en la farmacia, para retirar los medicamentos. Me parece que si lo que buscamos es prevenir infecciones, más bien la clínica las fomenta.

Esteban A. Corrales Vargas, Coronado

Último en la fila

Resulta inaudito el servicio que brinda el BAC San José a sus clientes cuando atiende consultas telefónicas relacionadas con tarjetas de débito y crédito. Dispone de un horario de cierre nocturno a las 7 p. m., por lo que llamé con ese fin a las 6:35 a servicio al cliente, el día 12 de este mes, en vista de que después de la hora solo atienden emergencias por robo o pérdida de tarjetas.

Luego de quedar ubicado en el puesto número 13, en una cuenta regresiva interminable, y soportar con paciencia franciscana durante 40 minutos, el agente de servicio, al llegar mi turno, se limitó a decirme, sin ningún estupor, que el personal que podía atender mi solicitud se retiró a las 7 p. m. Más acciones y menos retórica.

Melvin E. Cavero Araya, Tibás

Cuestionamientos

En un par de meses, al presidente se le han cuestionado los nombramientos ante la OCDE y del embajador en Indonesia. Ahora, apoya los precios que el CNP paga a los proveedores para entregar paquetes de alimentos a familias vulnerables. Por otro lado, aprueba brincarse la regla fiscal junto con su ministro de Hacienda para favorecer al CNP, al INA y al MEP. Sin embargo, a los ciudadanos de a pie, algunos sin empleo durante más de un año, nos pide más sacrificio.

Esto tiene nombre y se llama burocracia. Todos los burócratas han recibido su sueldo completo a costa del pago de impuestos que hace el pueblo. El presidente es el burócrata en jefe, de él dependen todos los burócratas del país. Con el poder que tiene pide a sus anchas préstamos y le sobran excusas para justificarlos, huelga decirlo, pero la pandemia se convirtió en la preferida.

Jorge E. Varela Solís, Moravia