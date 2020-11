El lunes y martes de esta semana el Banco de Costa Rica (BCR), a través de una solicitud en línea, me pidió confirmar o cambiar mis datos personales. Como la conexión no funcionaba, llamé por teléfono al BCR y me pasó lo mismo: teóricamente, el Banco debía indicarme una clave temporal que nunca llegó. Fui a la sucursal ubicada en San Rafael de Escazú. Estuve ahí dos horas y sucedió lo mismo: no llegó la clave temporal solicitada.