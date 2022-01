Cartas a la columna: $12 por un informe bancario

Pedí al Banco de Costa Rica información sobre los intereses ganados por los fondos mantenidos en mi cuenta durante el 2021 para el reporte de impuestos. Me cobraron $12 por el servicio y el papel. ¡Algo increíble! Nunca consulto en línea para evitar ser víctima de estafas.

Por el mismo servicio, el Scotiabank no me cobró ni un centavo y el trámite fue rápido y eficiente. Mejor todavía, mi banco en Washington me manda cada mes un reporte completo por correo y un resumen al final del año.

Parece que los cobros ridículos de los bancos nacionales son necesarios para pagar los altos salarios y pensiones de los funcionarios. Es un escándalo cobrar $12 por 12 hojas de papel; un juego de 500 hojas no cuesta tanto.

Jean R. Redmond, Moravia

Ineficiencia bancaria

Solicité al BAC el cambio por vencimiento y en dos ocasiones me enviaron tarjetas con la misma fecha, próximas a vencer. Tramité el cambio de dos marcas distintas de tarjetas y mandaron ambas con la misma marca. En servicio al cliente, me invitaron a efectuar un nuevo trámite, ya que no se puede revertir el error. La ineficiencia del banco no deja de sorprenderme.

Diego Chinchilla Benavides, San Juan de Tibás

Guía vocacional

Uno de los grandes problemas de la educación en general es carecer de educación vocacional que comience a edades tempranas. Algunos estudiantes tienen la fortuna de poder escoger la carrera que realmente les gusta, otros han debido deambular para encontrarla y hay quienes estudiaron carreras que nunca han ejercido.

No se puede escoger una carrera con una sola visita a las universidades a escasos meses de la fecha de ingreso. Los estudiantes requieren ser evaluados para detectar sus habilidades y destrezas, departir con profesionales del campo de su interés y visitar lugares de trabajo. De esta forma, estarán mejor preparados para tomar la decisión y evitar perder años tratando de encontrar su mejor opción.

Bernardino Rojas Sánchez, Liberia

Medidas eficaces

Aparte de las recientes medidas del gobierno para mitigar contagios y hospitalizaciones por covid-19, me parece oportuno insistir en las recomendaciones publicadas en La Nación el 8 de enero, más aún tomando en cuenta la contagiosidad de la variante ómicron.

Fue un error bajar el tono con respecto a la gravedad de la nueva variante en cuanto a hospitalizaciones y enfermos en UCI. También, se especula mucho con las fechas probables del pico de infectados y hospitalizaciones, lo que confunde y lleva a la gente a bajar la guardia.

En el artículo de La Nación se describen formas baratas y fáciles de emplear, como lavado de manos, uso de mascarilla, vacunación completa, distanciamiento físico, etc. y aunque son del conocimiento público, deben acentuarse en las campañas de la CCSS y el resto del gobierno.

Se trata de hacer conciencia y eliminar noticias falsas sobre la peligrosidad de las vacunas. Constituye una total irresponsabilidad e insensibilidad que un 9% de los futbolistas no estén vacunados. La vacunación debe ser obligatoria y rechazar toda excusa irracional, porque está comprobada su eficacia.

José Rugama Hernández, San José

Vacunación de niños

Los niños también tienen derechos y, por tanto, merecen ser inoculados. Un político que desconoce de inmunología, epidemiología, genética, fisiología, virología, etc., no debería meterse en un campo tan delicado.

¡Quiero a mis nietos vacunados!, para contribuir con su bienestar, como hacemos los costarricenses desde hace décadas mediante el plan de vacunas que empieza pocas semanas después de nacidos.

Las autoridades deben hacer oídos sordos a los políticos inconscientes. Solo falta que pidan que les demos de tomar el desinfectante dióxido de cloro.

Freddy Pacheco León, Heredia

Voluntad irrespetada

Una enferma de cáncer nombró beneficiarios de una póliza, pero ni el BAC, ni el Scotiabank, ni el Instituto Nacional de Seguros respetaron su voluntad, lo cual me parece una falta de ética.

Jorge Sandoval León, Curridabat

