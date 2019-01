El viernes 28 de diciembre fui al puesto de lotería ubicado en Multiplaza Escazú para cambiar unas terminaciones. Quien me atendió me preguntó si iba a comprar números. Le contesté con un no y me indicó que cobraba ¢1.000 de comisión. Por razones personales no podía ir a otro lugar y me urgía el dinero, así que acepté, no sin antes preguntar el motivo del cobro. La muchacha me dijo que son políticas del negocio. Como me parece un puesto oficial, solicito a la Junta de Protección Social (JPS) hacer la averiguación y pronunciarse al respecto.