Tengo una cuenta en el Banco de Costa Rica (BCR) asignada de manera obligatoria por el juzgado para la pensión alimentaria de mi hija. Como voy todos los meses a retirar el dinero, la cajera me explicó que, para no hacer fila, solicitara una tarjeta de débito, la cual vinculan a la cuenta judicial. Le pregunté si cobraban anualidad y me respondió que no. Entonces acepté. No obstante, para mi sorpresa, el 13 de diciembre fui a retirar el aguinaldo de mi hija y me cobraron $10 por la tarjeta. No basta con los $10 que le cobran a los asalariados todos los años, sino que también deben rebajarlo de cuentas ligadas a pensiones alimentarias. En otra palabras, le cobraron a mi hija de tres años.