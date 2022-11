Cartas: ¢200.000 de agua

El recibo de agua de mi casa, NISE 3282843, asciende a ¢55.000 mensuales en promedio. Inexplicablemente, el mes pasado subió a más de ¢200.000, es decir, un 300%.

En sus característicos tiempos burocráticos, enviaron un inspector y no encontraron fugas. No resuelven lo de la factura y me informan de que viene otra igual o mayor (como pasa con los marchamos). ¿Cuál es la idea de un monopolio que no resuelve y da largas? ¿Dónde presento la denuncia?

Luis Gallardo García, Escazú

Rollos de cable Copiado!

Nadie discute el derecho de las diferentes empresas de telecomunicaciones de usar los postes de conformidad con la ley, pero que tengan los rollos de cable a la vista dañando el paisaje urbano no está dentro de ese derecho. La explicación que dan acerca de que “permiten, entre otras funciones, agilizar la atención de averías ocasionadas por accidentes de tránsito y desastres naturales” (La Nación, 11/11/2022) es inaceptable.

Equivale a decir que son bodegas aéreas de cable. El material de reserva para emergencias pueden tenerlo en los vehículos que transportan personal y equipo.

Galo Vicente Guerra Cobo, Aranjuez

Estado de la red vial Copiado!

Los jerarcas toman tristes e ilógicas medidas, y nosotros somos siempre los perjudicados. Hablo del “castigo anual” del pago del marchamo. Una no quiere ni que lleguen estas fechas porque se pagan cantidades exageradas por el derecho a circular por carreteras que no son decentes. La red vial (calles, caminos, puentes) está hecha pedazos, sin mantenimiento ni corta de maleza, y nosotros debemos costearla.

Solo aquí el valor fiscal de un vehículo, en lugar de bajar, sube. Da vergüenza que el turista venga a Costa Rica y vea las calles en ese estado. Por todo lado, financieramente, nos vemos perjudicados. ¿Por qué los costarricenses no paramos en seco la situación y dejamos de pagar para ver qué hace el gobierno? Son injusticias por dondequiera que se vea: canasta básica, combustibles, impuestos, revisión técnica que ofrecieron como una gran ventaja y ahora hay controversia en torno a las tarifas. Sean más serios.

Anabelle Araya García, San José

Imprudencia Copiado!

Algunos choferes en San Francisco de Dos Ríos ponen en peligro a la gente con sus maniobras. Pareciera que no saben manejar. Por ejemplo, cuando deben doblar en la esquina de los Mercaditos, en lugar de utilizar el carril derecho, conducen antes 300 metros en el carril izquierdo para luego quedar delante del autobús y doblar a la derecha.

Al llegar a la rotonda de la I Griega, toman el carril que va hacia Paso Ancho y luego, imprudentemente, se le cruzan al autobús y reciben pitazos y epítetos de los otros conductores. Autotransportes San Antonio debería poner cámaras delante del bus con el fin de vigilar cómo manejan sus choferes y confirmar que ponen en peligro a las personas.

Jorge Bernal Villalta Mora, San Francisco de Dos Ríos

Espera en la calle Copiado!

El jueves sentí que no era ciudadano costarricense. Después de ejercer mi profesión de arquitecto durante casi 50 años, no me permitieron entrar a las oficinas del INVU. Tuve que permanecer en la calle hasta que quien iba a atenderme llegó. Me sentí sumamente ofendido. ¿Qué pasa en el INVU? ¿Qué cuidan tanto? Hace 50 años, los jefes y directores de esa insigne institución eras mis amigos y compañeros.

Fernando Jiménez Rímolo, Escazú

