Carta: Rendimientos del ROP en cero

Al paso que vamos, el monto del ROP que he acumulado, después de 22 años de esfuerzo, quedará en cero en dos años si se continúan presentando los rendimientos negativos del pasado mes de setiembre. Lo peor es que, según la Supén y los administradores de las OPC, ya la crisis va pasando, pero los estados de cuenta, mes a mes, dicen una cosa muy distinta. En la empresa privada ya más de una cabeza hubiese rodado.

Alexánder Chaves Solórzano

Heredia

Homofobia en Municipalidad Copiado!

La clase política nacional —con excepciones— está en sus niveles más bajos. Lo último ha sido lo de cierto regidor bocazas y sus públicos exabruptos homofóbicos. Francamente, don Franklin, para ostentar ese cargo no basta con poder pagar el peaje de la nominación. Antes, mucho antes, hay que haber pasado holgadamente por escuela y colegio.

Hugo Mora Poltronieri

Guachipelín, Escazú

Marihuana y boxeo Copiado!

No me explico de dónde sacó el diputado Gilberth Jiménez la gran “ideota” de poner a los estudiantes a sacarse “viejos clavos” en un ring, eso es, ni más ni menos, que institucionalizar la violencia. Como educadora pensionada, afortunadamente tuve el privilegio de ejercer mi profesión durante una época en la que las diferencias de pensamiento y de carácter entre los alumnos se saldaban mediante el sano razonamiento y la intervención pacífica. Sin embargo, hoy en día, pareciera que solo falta que mientras dos se “medio matan” en un “cuadrilátero educativo”, también, y como propuesta del Poder Ejecutivo, se reparta “mota legalizada” entre el resto del conglomerado estudiantil, para que puedan disfrutar con mayor perversidad de tan horrendo espectáculo.

Yamileth Chaverri Salazar

San Pablo de Heredia

Modalidades del ROP Copiado!

En relación con la carta “Rendimiento del ROP”, del 12 de octubre, es necesario aclarar que existen diferentes formas de recibir la pensión del ROP, entre ellas la “renta permanente”, que depende de los rendimientos de un periodo determinado. Para mitigar la volatilidad que han tenido los mercados financieros, la Supén aprobó una reforma reglamentaria para calcularla con base en los rendimientos de los últimos 36 meses y no 12, como estaba anteriormente.

Oficina de Comunicación

Supén

Pedido inaudito Copiado!

Es inaudito que el señor presidente obligue al Incofer a ceder a la Municipalidad de Limón los terrenos donde tiene el centro de operación de carga en el Caribe. Inmueble vital y estratégico, con absoluta vocación ferroviaria e indispensable para la operación actual. Ahí están oficinas administrativas, patios y talleres del tren de carga y el Incofer invirtió cuantiosos recursos públicos en la remodelación. No puede obligar al Incofer a ceder su patrimonio, cuando apenas se está levantando después de que fue brutalmente cerrado. El tren es la solución a los problemas de carga de puerto a puerto y frontera a frontera. Dicen que solo los ríos no se devuelven, esta resolución debe ser anulada para no seguir anulando decretos que dejan muy mal parado al Ejecutivo.

Marjorie González Gómez

Curridabat

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas y tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez.