Carretera del cuarto mundo en Limón

Casa Amarilla, 17 Millas, San Andrés, Miramar, Manú y San Clemente carecen de una carretera digna, pues el paso se encuentra lleno de huecos y piedras a lo largo de sus 10 kilómetros. Las viviendas que están cerca de la calle resultan afectadas. Por ejemplo, mi casa recibe el polvo que levantan los carros cada vez que pasan y hay que estar limpiando constantemente. Cuando llueve se convierte en un barrial y los charcos nos impiden caminar y somos ensuciados por el acuaplaneo de los vehículos.

Es una vía estratégica para trasladarse a las principales playas del Caribe norte y cuando ocurren accidentes en algún sitio entre la entrada de Bananito y San Clemente. Dar solución a este problema sería de gran ayuda para quienes vivimos en estos barrios.

Noemy Guevara Velásquez, Limón

Sin aumento en pensión

Nadie hace nada por los adultos mayores. La Dirección de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) me contestó que las revaloraciones de las pensiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) son aprobadas por la Junta Directiva y de momento no tienen información al respecto.

Creo que mi pensión debió ser incrementada a partir del 1.° de enero, y si no fue así, les pido que me hagan saber por qué no tengo derecho al aumento. Todos los afiliados al IVM necesitamos que la pensión suba para poder hacer frente a los incrementos del 2022. La pensión es mi único ingreso.

José F. Barquero Argüello, Moravia

Seguridad pública

La seguridad pública da sentido a la convivencia pacífica y productiva entre todos. Combatir la delincuencia no tiene otra estrategia válida que no sea una decisión firme de erradicar el descontrol de las bandas organizadas que arrastran a los jóvenes sin entender el mal que ocasionan a la sociedad. Aplaudo el cambio de mando del equipo de seguridad del gobierno y espero que puedan hacer comprender que la paz social nos sirve en todos los sentidos.

Gustavo Halsband Leverato, Aranjuez

Fuga y cobro

El 3 de mayo, en la madrugada, se reventó un tubo y puse la denuncia, pues nos quedamos sin agua y el derrame en el jardín era enorme. El 12 de mayo, como no aparecían los funcionarios de Acueductos y Alcantarillados (AyA), contraté un fontanero y al día siguiente arreglé el problema.

En agradecimiento, el AyA me mandó una factura donde triplica el monto mensual promedio de pago. Muy mal servicio y un cobro injustificado.

Rolando Vega Beirute, barrio Escalante

Subsidio estudiantil

Estoy muy de acuerdo con la propuesta del Frente Amplio para subsidiar los pasajes a estudiantes universitarios con carné. Me parece una ayuda muy necesaria para los jóvenes y sus familias a los que quizás se les hace muy difícil sufragar el gasto.

Ayudar a los estudiantes nos deparará en el futuro muchos profesionales y menos muchachos sin estudios superiores. No tengo ningún familiar cercano que pudiera ser favorecido, pero creo en la juventud y en el apoyo de nosotros los adultos. Es un excelente proyecto del Frente Amplio, ojalá sea aprobado.

Hannia Hidalgo Quesada, Heredia

Agradecimiento

Hace tres años, cuando yo tenía hinchada la mitad de la cara y el cuello, mi esposa, Carmen Seas, tomó una foto y la mandó a nuestro médico John Longworth Lewis, y él diagnosticó un edema angioneurótico. Me salvó la vida.

Melvin J. Goldberg, Curridabat

