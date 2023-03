Cambiemos los charrales por jardines

En calles y lotes baldíos se ven crecer los charrales y no hay quien se encargue de cortarlos. Esos lugares se prestan para accidentes, son criaderos de animales indeseables, sirven para los fines de la delincuencia y otras situaciones negativas. Los dueños de estas propiedades, vecinos, instituciones estatales u organizaciones no gubernamentales pueden encargarse de transformarlos en lugares para admirar. Por el bien común, sembremos plantas y árboles que ayuden a cambiar el entorno. Debemos tener más zonas verdes con plantas que den flores, árboles con frutos y árboles de sombra. Seamos parte del cambio por una Costa Rica más hermosa y sana.

Jeanine Vargas Jenic, La Unión

Al leer “Las mujeres en la calle”, de Isabel Gamboa Barboza, reviví mi niñez. Cuando salíamos del colegio de monjas y nos esperaban los degenerados para mostrarnos sus genitales y decirnos vulgaridades, o el acoso en el autobús del no menos pervertido que se nos pegaba por detrás. Lo peor fue una noche en que iba en el bus hacia mi casa. Un hombre, haciéndose el dormido, me empujó contra la ventana y su pierna prensaba la mía. Inocentemente, le decía “señor, por favor”. Sentí tanto miedo que opté por pedir parada, pero no me bajé por lo avanzada de la hora. Mi corazón quería saltar del pecho. Pobres niñas, no ha cambiado mucho la situación y, por lo general, no pedimos ayuda.

Marjorie González Gómez, Curridabat

La lamentable decisión del Tribunal Supremo de Elecciones, municipalidades y otras instituciones, de considerar que todos sus empleados deben ser excluidos de la ley de empleo público, promueve una cultura nefasta en toda democracia, la cultura del desprecio a la legislación nacional.

Los ciudadanos no debemos, bajo ninguna circunstancia, permitir semejante ataque a nuestra idiosincrasia de respeto absoluto a nuestra legislación. Insto a los magistrados del TSE y a las autoridades de las demás instituciones que están cometiendo este error u horror a rectificar su posición y revocar sus decisiones; aún están a tiempo. De lo contrario, como ciudadano afectado y molesto, pido respetuosamente a las autoridades competentes administrativa o judicialmente actuar contra estos actos nulos; hago un llamado a la Fiscalía a verificar si hay delito en la conducta de quienes tomaron esas decisiones y a la Contraloría General de la República a actuar dentro de sus responsabilidades contra esta afrenta a los recursos públicos.

Federico Brealey Zamora, Curridabat

El Banco de Costa Rica empezó a cobrar $3 por cada cheque si uno no tiene, como mínimo, $100.000 en la cuenta. Entiendo que los tiempos cambian y tendrán sus razones para hacerlo, pero pudieron haberme avisado para tener tiempo de adaptarme. Es como obligarme a usar moto y después hacerme tirar la bicicleta.

Emilio San Gil Cabello, San José

La ley de empleo público debió denominarse “descargo de conciencia ante los desaciertos de los gobernantes y jerarcas irresponsables que permitieron esas tropelías”. Es lógica la resistencia, los gremios jamás van a aceptar que se les ponga en cintura. El sector público es su feudo. La Asamblea, lamentablemente municipalizada, no hará nada para consolidar tan importante ley. Tuvieron más de un año para los ajustes, pero no se dieron y ahora, a la carrera, pretenden enmendar. Sabio refrán de nuestros abuelos, “hecha la ley, hecha la trampa”. Ya resuenan tambores de insurrección.

Milton González Castro, La Unión

No sé si es la Municipalidad de Carrillo o el Ministerio de Obras Públicas, pero en la carretera que pasa enfrente de Do It Center arrancaron la capa asfáltica buena y obligan a las empresas a trabajar de noche, por lo que cierran el paso de 10 p. m. a 6 a. m. La presas son largas y recorrer tres kilómetros me toma una hora. Calculen cuántos millones diarios se pierden por falta de coordinación.

Henry Martínez Gallo, Liberia

