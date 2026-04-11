Cartas

Buses de Sabanilla: un tormento

Los choferes se parquean largo rato en el Cristo de Sabanilla –mucho más de 10 minutos– y las esperas se han hecho larguísimas

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Por Redacción de La Nación

La espera del bus de Sabanilla se ha vuelto un tormento para todos los usuarios, en especial para los trabajadores, y nadie (menos la Municipalidad) toma cartas en el asunto. Los choferes se parquean largo rato en el Cristo (mucho más de 10 minutos). Creo que tienen mejor servicio de bus quienes viven en sitios retirados de la montaña.








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