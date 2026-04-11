Buses de Sabanilla: un tormento

La espera del bus de Sabanilla se ha vuelto un tormento para todos los usuarios, en especial para los trabajadores, y nadie (menos la Municipalidad) toma cartas en el asunto. Los choferes se parquean largo rato en el Cristo (mucho más de 10 minutos). Creo que tienen mejor servicio de bus quienes viven en sitios retirados de la montaña.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Asembis de Pinares

Quiero hacer un reconocimiento público a la calidad humana y profesional de las personas que laboran en la clínica Asembis de Pinares. Sus equipos e instalaciones son excelentes y acogedoras y, sobre todo, cuentan con un personal que brinda una atención inigualable.

Destaco a su recepcionista, Carla Seas Barrantes, a la odontóloga Valeria Muñoz Cruz y al excelente médico José David Guzmán Vega. ¡Plena satisfacción!

Juan Murillo Solís, La Unión, Cartago

Cobro se duplicó

En julio pasado me cambiaron el medidor del agua y, a partir de ese momento, noto un incremento del doble en el recibo. Si pagaba mensualmente ¢25.000, ahora pago ¢50.000.

Visité las oficinas de Guadalupe en busca de explicaciones y, después de tres revisiones, me dijeron que me están cobrando montos similares por el consumo mensual de agua y por el alcantarillado. ¿De dónde y cómo sacan esa conclusión? ¿En qué estudio técnico se basan?

Eddie Bustos Contreras, San Pedro de Montes de Oca

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