Buen corazón

No está de más expresar mi agradecimiento a la señora Iris, del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), por la prontitud con la que facilitó el expediente físico de un hombre con discapacidad que fue tirado a la calle por el Albergue de Pavas el lunes 11 de marzo.

Edgar D. Rodríguez Montero, barrio México

Esposa enferma

Mi esposa trabaja en la Corporación de Supermercados Unidos como cajera. Por ser empleada, tiene derecho a un descuento bastante atractivo en cualquier establecimiento de la firma comercial. Sin embargo, debido a su delicada salud, me entregó su cédula para solicitar el beneficio cuando fui a realizar las compras al Palí que queda cerca de Fecosa en Alajuela.

Al solicitar el beneficio, me indicaron que solo sería posible aplicar la rebaja si ella se presentaba. Traté de explicar su situación, mencionando que no podía salir debido a la fiebre, pero no accedieron.

Pablo A. Hernández Páez, Alajuela

Entrenadores

Parece que en Costa Rica, los llamados expertos en cualquier campo deben replantearse su criterio a la luz del progreso. Es particularmente evidente en el ámbito del fútbol, donde los entrenadores que son celebrados como héroes, en realidad nos han llevado a pasar los más grandes ridículos en mundiales, terminando en último y penúltimo lugar para ser exactos.

Ahora, asume un puesto un entrenador que recibe aplausos, y parece que se olvida de que ni con Heredia ni con Cartago ni siquiera con el renombrado Saprissa ha logrado ser campeón en este nuevo siglo. Entonces, me pregunto si ya lo olvidaron. ¿O es que la experiencia ahora se evalúa con otros parámetros?

Eduardo Cambronero Vargas, Goicoechea

Marjorie Ross y García Lorca

Felicitaciones a Marjorie Ross por su merecido Premio Magón. Al recibirlo, Ross insistió en que “no debe haber cultura sin recursos suficientes”, lo cual trae a mi memoria parte del discurso pronunciado por Federico García Lorca en 1931, en la inauguración de la biblioteca de Fuente Vaqueros, su pueblo.

Lorca manifestó: “Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan”.

Las palabras de Lorca tienen vigencia en el 2024 y resuenan en el discurso de Ross. Me identifico con ambos y, trayéndolo a la realidad del país, ¿para qué buenos índices macroeconómicos con tanto recorte presupuestario en cultura, educación e inversión social?

Johnny Baltodano Juárez, Alajuela

Problemas sanitarios

Quiero expresar mi profundo malestar con respecto al punto de venta de Palí en Fátima de Desamparados. Considero que sería apropiado que el Ministerio de Salud realizara una inspección en este lugar. A pesar de haber intentado comunicar estas preocupaciones al administrador, parece estar constantemente ocupado en reuniones.

Claudio Ghirardi Vendramini, Desamparados

