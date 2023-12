BCR cobró deuda tomando dinero de una pensión alimentaria

No pude seguir pagando puntualmente una deuda con el Banco de Costa Rica (BCR) debido a un accidente laboral. Ya que tengo una cuenta en la misma entidad para el depósito de la pensión alimentaria de un menor de edad, el BCR tomó el dinero. Aunque en el pasado ocurrió algo similar y me reintegraron los fondos, esta vez el Departamento de Cobros se niega a hacerlo.

María de los Á. Padilla Umaña, Desamparados

Volaris incumple

Compré un boleto de Volaris para viajar a México el 19 de octubre. En el aeropuerto, debido a la sobreventa de tiquetes, me ofrecieron volar al día siguiente, propuesta que rechacé. Aún no he recibido el reembolso del dinero y continúan ofreciendo múltiples excusas.

Afirman haberlo depositado, pero mi banco lo niega. Espero que alguien responsable lea esta queja y proceda a reintegrarme el pago correspondiente al boleto aéreo.

Patricia Levy Williams, Pavas

Política y fútbol

No hay duda de que el fútbol y la política están estrechamente relacionados; tanto jugadores como directivos guardan similitudes con el presidente y sus colaboradores.

En los fracasos, la historia se repite: el golpe es fuerte, el camerino permanece unido, se repiten frases como “esto es fútbol”, “debemos levantar la cabeza” y se pide perdón a la afición.

En política, los fracasos y las promesas incumplidas no recaen en el Ejecutivo, sino en otros poderes y actores. En el fútbol, las contrataciones estelares se anuncian con el mismo discurso en las conferencias de prensa: “Venimos a luchar por el campeonato”, “para eso me contrataron”, entre otros.

En la esfera política, cuando la administración anunció y justificó cada nombramiento del gabinete, muchos costarricenses creímos sin imaginar que nos estaban vendiendo una ilusión.

Jorge E. Varela Solís, Moravia

Labor de la prensa

Con vergüenza y preocupación escucho a la diputada Pilar Cisneros referirse a algunos medios de comunicación como “prensa canalla”, siendo ella misma exempleada de dichos medios. No es justo trabajar en una empresa y luego desacreditar a los colegas. No existe la “prensa canalla”; Costa Rica es un país libre y necesitamos estar informados sobre muchos aspectos que el partido de gobierno podría no querer que salgan a la luz pública. Atacar a la prensa resulta ser la opción más sencilla.

Insto a los medios a seguir informando sobre las situaciones turbias que están ocurriendo en el gobierno de Rodrigo Chaves. Si alguien no está de acuerdo con la información, que presente denuncias y demuestre que lo informado no es cierto.

Óscar Ugarte Soto, Desamparados

Datáfono del BAC

El martes 27 de noviembre, reporté una avería en mi datáfono (1-403885356723) y recibí un correo de confirmación que indicaba que el tiempo de respuesta en la Gran Área Metropolitana (GAM) sería de un día hábil. A pesar de esto, he tenido que reportarlo en dos ocasiones más.

No disponen de un teléfono para comunicarse con un ser humano; todo se maneja de forma automatizada, a través de una máquina que no parece comprender que se paga una comisión y un alquiler por el aparato con la expectativa de recibir un buen servicio.

José Solera Torres, Heredia

El salto adelante

Viendo un video en YouTube sobre un encuentro de educadores españoles, me impactó una declaración exaltada de un sindicalista: “¡Es hora de dar el gran salto hacia adelante!”. Esta afirmación me provoca escalofríos, ya que, guardando las distancias, bajo esta premisa, la China maoísta se convirtió en un gigantesco cementerio, la Alemania nacionalista fue terreno fértil para campos de exterminio, la Rusia bolchevique de Stalin azotó a Ucrania con hambre y represión, y las figuras de izquierda y derecha en América Latina, como el Che, Fidel y Pinochet, fueron percibidas como juegos risibles de “asesinos simpáticos” para las potencias militares del siglo XX.

Insisto, aunque estos casos puedan parecer extremos, sirven como ejemplo de aquellos que a menudo hablan en nombre de la humanidad, pero que en realidad esconden intenciones macabras, como el fomento de posturas eugenésicas, con frases como “es mejor ser pocos, pero mejores”. Por eso, ¡debemos tener cuidado!

Francisco Barrientos Barrientos, Coronado

