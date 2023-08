Basureros desbordados en Roma Oeste

Requerimos la ayuda de la Municipalidad de San José para que envíe funcionarios de limpieza a las calles del residencial Roma Oeste (400 metros al norte del final del bulevar de Rohrmoser). No pasan desde hace mucho tiempo y los basureros en los parques están desbordados. Algunos barrenderos vienen en ocasiones, pero asean donde está limpio o solo se ocupan de las vías principales. A escasos 200 metros del residencial, está el complejo municipal y, aun así, no hacen nada.

Anderson Argüello Santamaría, Rohrmoser

Datos confidenciales Copiado!

Me pregunto cuál es el interés real que tiene el gobierno en la información confidencial de los ciudadanos. Están tratando de averiguarla por todos los medios y con la supuesta intención de crear estadísticas.

Doña Rocío Aguilar merece un aplauso por proteger a cabalidad nuestros derechos, y no es cualquiera que supera los conocimientos y la experiencia de la superintendenta. Gracias a Dios que ella está en ese puesto. Ojalá todos cumplieran con su deber como ella, aunque no tengan su brillante trayectoria.

Judith Underwood Leitón, San Francisco de Dos Ríos

Policías en motos Copiado!

Las motocicletas son el transporte de los sicarios por su facilidad para huir. Sería bueno que las autoridades usen el mismo medio para movilizarse, como en el caso de los policías lince, y que los tráficos, como autoridad que son, cooperen con la Fuerza Pública. El país, como es sabido, está en manos del hampa y movilizarse en patrullas dificulta la persecución.

Fernando Cordero Alvarado, Desamparados

Populismo Copiado!

El incremento del populismo es casi proporcional al deterioro del sistema educativo. No es que un candidato sea mentiroso y tenga mucha labia, es que hay un electorado que padece, sin ser culpable, una creciente ignorancia. No sé por qué escriben y analizan tanto a los políticos populistas si el frío no está en las cobijas.

Glen Rodríguez Solís, Santo Domingo de Heredia

Donantes Copiado!

Me causan estupor las declaraciones de algunos donantes de la campaña del presidente. ¿Quién en sus cabales contribuye al fideicomiso $15.000 sin tener un interés particular? ¿Lo hizo porque le sobraba dinero? El funcionario de la CCSS aduce que no es ni ha sido miembro del partido que llevó a Chaves al poder, partido que ahora abandona la bancada del PPSD.

Silvia Vargas Vega, San José de la Montaña

Grata experiencia Copiado!

Recientemente, terminé una casa en Guadalupe de Goicoechea, y el servicio recibido en todas las instituciones estatales fue muy satisfactorio. Desde el AyA hasta la Municipalidad, brindaron, en plazos razonables, los permisos y la supervisión fue muy profesional.

También merece mi reconocimiento el Banco de Costa Rica. Cuando hace cinco años le hackearon la tarjeta a mi madre, hoy fallecida, le devolvieron el dinero íntegro mediante un proceso administrativo serio y eficiente. En lo personal, me queda una grata experiencia.

Eduardo Cambronero Vargas, Guadalupe

Chances y lotería Copiado!

Creo que deben revisar las pifias y los bajos premios. Cómo es posible que por el tercero de la lotería den lo invertido. No entiendo cuál es el beneficio. Igualmente, creo que deben aumentar el premio sin serie de los tres primeros. Es ahí donde pueden ayudar a los cientos de miles que jugamos y rara vez pegamos.

También, deben incrementar el premio de los chances sin serie, porque acertar la serie y el número es un sueño que pocas veces se cristaliza, y triplicar la última cifra del mayor. Los tres primeros premios que salen de la lotería deberían anotarse a un lado de la pantalla, ya que cuando los repiten no se entiende.

Mario Valverde Montoya, Montes de Oca

Día de la Madre Copiado!

Para mi fe católica, el verdadero día de la madre lo instituyó la Iglesia para honrar a Nuestra Señora Inmaculada asunta al cielo, es decir, la hija de Dios y madre de Jesucristo. Se fijó un 15 de agosto, pero pudo ser un primero o en junio, y el comercio lo celebra cualquier día. El cambio para facilitar el turismo es aparte, no cambia nada de mi fe.

Ivette Hernández Zumbado, San Isidro Heredia

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.