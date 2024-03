AyA incumple horarios anunciados en su sitios en internet

De nuevo, se presentan problemas en la comunicación de Acueductos y Alcantarillados. La página web anuncia un horario, en Facebook otro y la realidad es muy diferente. Me refiero a Goicoechea. El viernes 8 de marzo, la interrupción estaba programada de 9 a. m. a 2 p. m., pero el servicio fue suspendido a las 10 a. m. y reconectado al siguiente día. Lo mismo ocurrió el jueves. El desorden de la presidencia anterior persiste, al menos en incumplimientos de horarios.

Eduardo Cambronero Vargas, Goicoechea

Venta del Popular

No me parece adecuada la insistencia en vender el Banco de Costa Rica (BCR), que funciona bien, es productivo y brinda una atención adecuada al público. Aclaro que no estoy de acuerdo con la eliminación de otras sucursales, ya que esto causaría un deterioro en el servicio.

¿Por qué no consideran la venta del Banco Popular? Aunque esté bien financieramente, presenta problemas en la elección de directores, dietas elevadas y dependencia de decisiones políticas. Además, genera un aumento absurdo en las cargas sociales pagadas por sociedades y personas. En sus inicios era lógico impulsarlo, pero ha crecido y ya no necesita nuestra ayuda. Propongo su venta.

Francisco Quirós Quiñones, Pavas

Ejercicio presupuestario

En un curso impartido en el Centro Internacional de Perfeccionamiento Profesional y Técnico de Turín sobre ahorro energético, los estudiantes deben realizar un ejercicio presupuestario para simular la gestión financiera de un país utilizando la computadora.

Para comenzar, se les asigna una cantidad específica de dinero que deben distribuir entre diversas actividades nacionales. Al finalizar, reciben una calificación; si aprueban, tienen la oportunidad de continuar gobernando el país en el simulador. Los estudiantes pueden practicar tantas veces como deseen hasta completar el curso.

Este ejercicio refleja de alguna manera nuestra realidad; sin embargo, en nuestro caso, muchos recursos se desviaron de la inversión en educación para destinarse a pensiones de lujo y otros gastos innecesarios.

Jaime Morera Monge, Alajuela

Bancos nacionales

La nacionalización de la banca después de 1948 tenía como propósito servir a los costarricenses, pero ahora es al revés. Cobran a los depositantes comisiones. Los empleados de cuello blanco se apoderaron de las instituciones y se sirven con cuchara grande.

Rafael Ángel Aguilar Sagot, La Unión

Derecho a una vejez sin ruido

Mi mamá tiene 89 años y vive en Cartago, 375 metros al norte de los Tribunales de Justicia. En la misma cuadra, habitan otros cuatro adultos mayores, incluido el muy conocido exprofesor Víctor Monge Molina, de 98 años.

Lastimosamente, hace más de cuatro años, por razones desconocidas, la calle se convirtió en paso de buses de Lumaca, vagonetas, camiones de carga o repartidores y vehículos en general, cuyos motores y bocinas tornan insoportable la vida de nuestras familias.

Hace pocos años, en un artículo publicado en este medio, se explicó que la contaminación acústica produce estrés, dificultad para conciliar el sueño y contaminación.

Por esta razón y muchas otras, en mi condición de cuidadora de mi madre enferma, solicito al Ministerio de Salud y a la Municipalidad de Cartago realizar un estudio sobre los efectos del tránsito en esta carretera. Estoy segura de que los sonidos cotidianos exceden los limites permitidos por el reglamento para el control de la contaminación.

Grettel Ortiz Álvarez, Cartago

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: Recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Deben enviar una copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.