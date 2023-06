Apenas cuatro médicos atienden 10 barrios en Limón

Pedir cita en el Ebáis se ha vuelto frustrante a raíz de los cambios en los horarios de atención y solicitud. El centro médico de mi comunidad se encuentra en Corales 2 y debe atender a los residentes de Corales 1, Corales 2, Corales 3, Bambú 1, Bambú 2, Pacuare Nuevo, Pacuare Viejo, Cerro Mocho, Laureles y Triunfo, lo que vuelve imposible obtener una de las 10 citas que dan al día; además, cuenta con solo tres médicos generales y un dentista, que atienden de 7 a. m. a 3 p. m., lo que es insuficiente para brindar un servicio adecuado.

Los vecinos estamos cansados de carecer de acceso a los servicios médicos. Recomiendo una ampliación de los horarios de atención y un aumento de personal.

Deishlyn Vincent Wright, Limón

Mal desempeño Copiado!

¿Qué pasaría si un profesional cuando comete un error en su ejercicio dice que son cosas de la medicina, de la ingeniería, de la economía, del derecho? Ellos se llaman profesionales, pero un pueblo al estilo del viejo circo romano pone esperanzas y frustraciones en quienes cometen errores, y no pasa nada.

La enseñanza del fútbol no es poca cosa. Un jugador se mantiene en la cancha porque es goleador, aunque su desempeño deje mucho que desear. Desigualdades de dos segmentos: profesionales con formación académica y profesionales de boca. Luego, no nos quejemos.

Eduardo Cambronero Vargas, Goicoechea

Felicitaciones Copiado!

Aguantar 500 mociones en contra de un proyecto a favor de la lucha contra el crimen organizado y trabajar sesiones dobles sin desmayar un solo día y como un solo equipo, a pesar de las diferentes ideologías, refuerza mi esperanza por una mejor Costa Rica. Ni que decir del presidente y la vicepresidenta del Congreso, adultos mayores que se alternaron con gran paciencia para ir rechazando una tras otra las maquiavélicas mociones. Costa Rica quedará eternamente agradecida. Sin seguridad, el país solo puede vivir del temor y el dolor de enterrar a sus propios hijos.

Mario Valverde Montoya, Montes de Oca

Urge señalización Copiado!

La carretera principal de San Pedro de Montes de Oca, principalmente en el cruce de Muñoz y Nanne, fue pavimentada de nuevo hace ya varios meses, pero quedó sin señalización, lo que produce un mal manejo de algunos conductores. Aprovecho para solicitar una inspección muy muy urgente con el fin de que coloquen señales en las tres vías de acceso que tiene el cruce de la calle Las Rusias, en Granadilla Norte de Curridabat.

Vera Beatriz Chaves Quirós, Montes de Oca

Listas de espera Copiado!

El nuevo gerente médico de la Caja propone que unos pocos pacientes en lista de espera paguen, en conjunto con la institución, sus tratamientos en hospitales privados. Algunos, desesperados, es probable que busquen créditos personales para mitigar sus angustias, pero de esa “solución a las inhumanas listas de espera” queda la sensación de que la Caja está dándose por vencida, mientras el gobierno retiene $27 millones que le adeuda. ¿Con qué presupuesto cubrirían los pagos en la medicina privada?

Freddy Pacheco León, Heredia

Proyecto Bellavista Copiado!

El proyecto de vivienda Bellavista en el barrio Colorado de Turrialba tenía como objetivo proveer de casa a 72 familias de escasos recursos. Sin embargo, no podrán ser habitadas por no cumplir con las condiciones mínimas. Como turrialbeño, me preocupa que la Municipalidad no diera la adecuada supervisión a un proyecto de tal magnitud. Sugiero que en el futuro la planificación sea la apropiada y se efectúe un control constante para evitar este tipo de situaciones.

Luis Diego Calderón Vega, Turrialba

Salir del colegio Copiado!

La pandemia tuvo fuertes consecuencias en las personas, y una que me preocupa bastante fue su repercusión en la educación. Algunos de mis familiares sufrieron la falta de organización de las instituciones para resolver los problemas de los estudiantes, un total retraso en el sistema educativo, lo cual también se ve reflejado en los resultados en las pruebas estandarizadas.

Los alumnos no están preparados para los retos que enfrentarán al salir del colegio, como lo son tener que dejar la comodidad de sus hogares y adquirir más responsabilidades con la madurez de un adulto funcional.

El sistema educativo debe tomar medidas que corrijan estas situaciones, como por ejemplo impartir cursos de nivelación para recuperar el tiempo perdido.

Paola Solano Hidalgo, Turrialba

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

