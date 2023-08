Antigua tómbola para evitar errores en sorteo de tiempos

Después de sortear de nuevo el número 5 que había salido, por cuanto 5 bolitas fueron excluidas por un error del sistema, el 14 de agosto, recomiendo a la Junta de Protección Social de San José volver a sacar la tómbola de los chances y lotería, que contiene 100 bolitas numeradas del 00 al 99, y sacar una en cada sorteo de los tiempos.

Gerardo Arias González, La Unión

En ‘shock’ Copiado!

El panorama democrático pregonado por Sócrates dio otro cambio con el populismo que abusa del pueblo con promesas falsas. El malestar contenido a causa de los engaños de ciertos políticos produjo un estallido en las urnas en Argentina. Por encima de todas las encuestas y analistas, surgió un candidato disruptivo en la escena política.

Con un discurso peligroso, confrontativo y polémico, atrajo los deseos al dar un mensaje contundente en contra de la política tradicional. Lo cierto es que obtuvo el 30 % del electorado y quedó de primero en las elecciones primarias de su país. Ganó en 16 de las 23 provincias. La sorpresa y el shock económico son mayúsculos.

Gustavo Halsband Leverato, Aranjuez

Abuso comercial Copiado!

Pese a que solo los cafés cultivados en la zona de los Santos (Tarrazú, Dota y León Cortés) pueden incluir en sus etiquetas el nombre Tarrazú, hay empresas del Valle Central que lo utilizan.

En el 2019 se otorgó al café de los tres cantones la certificación de denominación de origen (DO). Cuatro años después de esta significativa noticia para los cafetaleros de la región, aún hay presencia en los supermercados de dos marcas que incumplen el acuerdo.

Quienes trabajaron para defender la denominación de origen tuvieron que invertir muchos años de trabajo y bastantes millones de colones, también enfrentaron pugnas con entidades. Por tanto, no se vale que otros se aprovechen del beneficio y engañen a los consumidores.

Los defensores de la denominación presentaron varios recursos y aún no los han escuchado ni mucho menos tomado cartas en el asunto sobre la competencia desleal.

Miguel Á. Barboza Retana, Goicoechea

Inexplicable Copiado!

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la inflación es negativa, el tipo de cambio respecto al dólar es inferior al año pasado; sin embargo, los bienes y servicios están más caros. Por qué, pregunto al INEC y al MEIC.

Homero Escorcia López, Pavas

Día de la Madre Copiado!

Estoy preocupada por el cambio de fecha del Día de la Madre. Lo estamos permitiendo. En 1932 se estableció el 15 de agosto de cada año como “fecha invariable para la celebración de la madre costarricense”. Retomemos nuestros valores, volvamos a honrar en su verdadero día a la persona más importante que nos dio la vida.

Ana María Bordallo Abad, Curridabat

¢1,2 millones perdidos Copiado!

Renté un vehículo por medio de BAC Viajes para utilizarlo en Cincinnati, pero perdí mi billetera con la licencia de conducir. No pudieron dármelo y la empresa me dijo que no cobraban nada. Me comuniqué con el intermediario para la devolución del dinero, pero en BAC Viajes aducen que no pueden devolverme el dinero, ni ofrecerme un crédito por $2.300 que gasté.

¿Cómo lo registrarán en su contabilidad, pues no tuvieron que pagar por el servicio que no recibí? Más de ¢1,2 millones de donación.

Walter Romero Bolaños, Heredia

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.