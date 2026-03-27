Angustia por nuestros fondos de pensiones: operadoras perdieron ¢254.000 millones en dos meses

Resulta alarmante conocer que las operadoras de pensiones reportaron pérdidas por ¢254.000 millones en los meses de enero y febrero de 2026. Este monto no es menor: representa el esfuerzo y el ahorro de miles de trabajadores que confían en su futura estabilidad económica.

Lo más preocupante es la aparente ausencia de acciones contundentes por parte de la Supén para atender esta situación. ¿Dónde está la supervisión efectiva? ¿Qué medidas se están implementando para proteger los fondos de los afiliados? No se puede normalizar que se juegue con el dinero de los pensionados con el argumento de la volatilidad de los mercados. Se requiere transparencia, rendición de cuentas y acciones concretas que garanticen la seguridad de estos recursos.

Guillermo Rivero González, Desamparados, San José

Proyecto de muerte digna

El proyecto del diputado Danny Vargas merece el apoyo para ser aprobado en el Congreso. No se trata de eutanasia ni de un suicidio asistido. Se trata del derecho y la voluntad de pacientes terminales o enfermos incurables, en que ellos puedan decidir que desean suspender tratamientos y asistencia de equipos cuando estos afecten su calidad de vida.

Solo aquellas personas que han tenido que pasar por procesos como estos con algún ser querido, familiar o amigo, saben lo difícil que es para el paciente y sus familias, pues todos sufren. Me parece que esto es lo justo para buscar una solución digna y evitar largos y dolorosos procedimientos. El paciente debe ser respetado en su decisión de cómo quiere que sea la etapa final de su vida.

Bernardino Rojas S., Liberia, Guanacaste

TSE responde

En atención a lo consultado por el señor Gabriel Marín Murillo, el lunes 23 de marzo, sobre el pago a los auxiliares electorales que participaron en el proceso electoral, se informa que no existe un plazo reglamentado para realizar dicho giro.

A las personas que fueron auxiliares electorales se les indicó previamente que el trámite puede tardar entre uno y dos meses, debido a los procesos internos de la institución y a las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Hacienda para la entrega de los recursos, toda vez que hay que validar el pago de unas 22.000 personas que colaboraron a nivel nacional. Se tiene previsto que el pago comience este viernes 27 de marzo.

Asimismo, algunos auxiliares reportaron datos incorrectos, como el número de cuenta bancaria o cuentas a nombre de terceras personas, lo que puede generar atrasos en el depósito.

Finalmente, es importante aclarar que el TSE no efectúa un pago por concepto de viáticos, sino que otorga una compensación como reconocimiento por la colaboración brindada durante el proceso electoral.

Andrea Fauaz Hirsch, jefa Dpto. de Comunicaciones del TSE

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