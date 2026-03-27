Cartas

Angustia por nuestros fondos de pensiones: operadoras perdieron ¢254.000 millones en dos meses

Lo más preocupante es la aparente ausencia de acciones contundentes por parte de la Supén para atender esta situación

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Por Redacción de La Nación

Resulta alarmante conocer que las operadoras de pensiones reportaron pérdidas por ¢254.000 millones en los meses de enero y febrero de 2026. Este monto no es menor: representa el esfuerzo y el ahorro de miles de trabajadores que confían en su futura estabilidad económica.








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