Anciano cansado del sistema de salud pide intervención del Conapam

Soy un anciano de 84 años, el geriatra me atiende cada seis meses; sin embargo, cuando realmente lo necesito, porque me siento mal, es imposible una consulta con él. Por tanto, debo ir al Ebáis en Sauces de San Francisco de Dos Ríos, donde también es muy difícil que me den una cita, pues hay que estar a las 6 a. m. para solicitarla.

El cardiólogo me pide no caminar más de 200 metros, pero de mi casa al Ebáis camino 800 de ida y 800 de vuelta. El sistema ignora a los ancianos, mi corazón está cansado y me produce un sinnúmero de problemas físicos. En el periódico salió que muchas personas invierten al año hasta ¢600.000; yo invierto, con ayuda de mi familia, ¢2,5 millones, aproximadamente, y a la CCSS no le interesa lo más mínimo, y a la Clínica Carlos Durán y al Ebais, menos. El Conapam debe intervenir, ya que nadie nos ayuda, hagan algo.

Francisco Javier Murillo Castro, San José

Estoy completamente de acuerdo con María del Mar Burbano Murillo acerca del trato a los adultos mayores en bancos, embajadas‚ buses y centros comerciales.

En días pasados, en el Palí del barrio Córdoba, pedí poner a trabajar otra caja para agilizar el cobro, y se me dijo que “ahí eso no tenía validez”. Para qué sirve la ley que protege a quienes sobrepasamos los 65 años si no se cumple.

Yamira Soto Rodríguez, San José

Con respecto a la carta publicada el viernes 14 de abril, firmada por Larissa Cartín Hernández, comunicamos que la factura le fue entregada el jueves 13 de abril.

La razón por la cual no se pudo emitir en el momento en que fue atendida se debió a un error técnico del sistema. Lamentamos el inconveniente.

Mónica Nágel Berger, directora de Relaciones Corporativas del Grupo Montecristo

No imagino un ministro de Ambiente, persona política, dando concesiones al AyA y a las Asadas para que ellas nos den agua potable. Quien propuso tal cosa ignora que el AyA, como ente administrativo, científico y técnico, atiende 640.000 servicios de agua potable y 225.000 de alcantarillado sanitario, con más de 3.000 empleados. El AyA no es solo operador, sino también rector y, por ello, puede delegar potestades y controlar 1.400 Asadas en su vital servicio público.

Freddy Pacheco León, Heredia

El Banco de Costa Rica afirma que no son ciertos los grandes problemas en el trámite de licencias, pero yo gasté todo un día tratando de conseguir una cita cerca de Heredia, pues solo hay en San Vito de Coto Brus o Limón.

Las agencias atienden a tres personas al día y los guardas no dejan pasar a nadie. El sitio web y su perfil en Facebook no sirven y los chatbots repiten lo mismo. La culpa la tiene el MOPT por dejar que la entidad tenga el monopolio de las licencias, lo que hace que el Cosevi se torne inútil.

Gerardo Huertas Arias, Heredia

El personal de la farmacia del Área de Salud de Cartago, que era un grupo sumamente eficiente, fue separado de sus puestos y ahora atienden empleados de la misma Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que no saben siquiera informar a los pacientes qué está sucediendo.

Una receta que despachaban generalmente en un par de horas ahora requiere hasta cuatro días. Algo inaudito, y, encima, colocan un rótulo en el que señalan que ya no hay más servicio de medicina mixta. En otras palabras, mi padre, que padece párkinson, va a quedarse sin medicamentos. Espero que quienes estén a cargo no solo arreglen este desorden, sino también nos expliquen a qué atenernos de ahora en adelante.

Pablo Moya Navarro, Cartago

Nos pusimos en contacto con Ricardo Garita Murillo, a raíz de su carta publicada en este espacio el 12 de abril. El día 13 se le brindó la solución, de manera que ya disfruta de sus servicios de conectividad, ahora como cliente convergente de Liberty Total.

Marianella Cordero Vargas, vocera de Liberty CR

