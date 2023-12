Ambientalista desmotivada

Tras escuchar a científicos climáticos suizos en la Universidad Nacional (UNA) hace 15 años, decidimos invertir en la instalación de 21 paneles solares a pesar del alto costo inicial. Nos prometieron un reembolso por parte de la CNFL para recuperar nuestra inversión, además de contribuir a un ambiente más limpio.

Sin embargo, la situación actual es desconcertante. Expertos de todo el mundo nos instan a independizarnos lo más posible de los combustibles fósiles. Lamentablemente, muchos responsables en las instituciones de esta administración parecen ignorar esta realidad.

Resulta inaceptable que la Aresep incremente hasta en un 400 % el costo de la electricidad. En vez de recibir reconocimiento, la CNFL se ve obligada a imponernos severas sanciones, desincentivando así el uso de paneles solares.

Jean Redmond, San Vicente de Moravia

Certificado de regalo

El jueves 14 de diciembre, fui a la tienda Siman en Multiplaza con el fin de hacer efectivo un certificado de regalo que me dieron para esta Navidad, con fecha de vencimiento en diciembre del 2023. Sin embargo me hicieron esperar casi dos horas mientras buscaban la factura del pago, para luego decirme que había vencido el 11 de diciembre.

Olga Hidalgo Cordero, Santa Ana

Respuesta del Banco Popular

A Minor Brenes Chaves (”Cartas”, 8/12(2023), desde el día anterior, y como nos comprometimos con la solución definitiva del caso, se le reintegraron sus recursos.

Laura Barahona Ramírez, jefa de Gestión Experiencia al Cliente del Banco Popular

Ventas rechazadas

Nuevamente, Hacienda pretende vender el Banco de Costa Rica, Bicsa y el Instituto Nacional de Seguros. El Congreso rechazó categóricamente esta proposición en dos ocasiones. Sin embargo, el presidente Rodrigo Chaves parece desconocer la palabra no, ya que está acostumbrado a que sus subalternos acepten todas sus ideas.

Fernando Cordero Alvarado, Desamparados

Falta de respeto

Las escenas de violencia que se observan en restaurantes, calles e incluso escuelas son un reflejo no solo de la sociedad, sino también de cómo actúan nuestros líderes y figuras públicas. Tanto el presidente de la República como el del Herediano son ejemplos. Ambos son incendiarios y empalagosos, personajes que, de manera voluntaria o no, se especializan en provocar conflictos y polarizar.

No parecen darse cuenta de que los niños los observan. Si entre estas personas ya no hay tolerancia, ¿qué podemos esperar de la población en general? Vivimos momentos complicados en los que todo se resuelve con gritos e irrespeto. La vida no se trata simplemente de respetar a quienes están de acuerdo con uno mismo y degradar o menospreciar a los que no lo están. Tenemos la responsabilidad de crear una sociedad más comprensiva y, aunque a veces nos cueste, debemos ser civilizados.

José Arias Álvarez, Santo Domingo de Heredia

Agradecimiento

Infinitas gracias a Dios y a los médicos José Ángel Ortiz Cubero, Jesús Martínez Hoed y Victoria Chang Chen del Hospital Calderón Guardia, por la reciente operación realizada a José Nemecio Malespin, durante la cual le extirparon tres grandes hernias. La tarea no fue fácil, como lo demuestra su estadía de tres meses y medio en el hospital. La excelencia profesional y la dedicación aseguraron el éxito de esta delicada intervención quirúrgica. Extiendo mi agradecimiento al personal de Cirugía 1.

María del Carmen Rojas Rojas, Tibás

Respuesta de la CNFL

Personal de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) se puso en contacto con Manuel H. Benavente Carvajal, cuya carta fue publicada el 14 de diciembre, y se le explicó detalladamente su consulta sobre los montos correspondientes a las tarifas asociadas a la actividad de generación distribuida con paneles solares.

Iván Montes Gómez, subdirector Comercial de la CNFL

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: Recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.