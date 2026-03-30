Alerta por falsos mensajes SMS de Cosevi

Con cuatro horas de diferencia, me llegaron al celular dos SMS con los siguientes textos: 1) “Cosevi informa: Usted registra una infracción con recargos vigentes. Verifique su estado en...” (un enlace web que no reproduciré). 2) “Su licencia está en riesgo de suspensión por infracciones no pagas. Regularice su estado de inmediato en...” (otro link con ligeras diferencias respecto al anterior). Le pido a Cosevi que aclare que no está enviando este tipo de mensajes y a la población que esté alerta y no caiga en estos timos.

Andrés Rodríguez, Tibás

Crisis de médicos

Hace unos días, escuché una entrevista con representantes del Siname y me llamaron la atención las declaraciones del residente Luis Solano. Considero una falta de respeto hacia colegas extranjeros, especialmente especialistas, afirmar que no están al nivel de los médicos nacionales para tratar enfermedades frecuentes en Costa Rica. Los médicos se forman en sus países según su realidad epidemiológica y no están obligados a estudiar patologías locales durante su formación. También es problemático generalizar sobre diferencias en cómo se presentan las enfermedades. Si estas variaran de forma significativa entre países, no existirían textos médicos internacionales con fundamentos comunes. Asimismo, los tratamientos no difieren en su base: los medicamentos responden a principios activos y clasificaciones universales, aunque su uso se ajuste a guías nacionales.

Sorprende y decepciona la falta de reflexión ante la crisis actual. Si la única propuesta es aumentar salarios, pese a la ley de empleo público, el planteamiento resulta claramente insuficiente.

Gabriel Marín Rosas, Rohrmoser

Voseo en los medios

Se ha hecho muy frecuente en Costa Rica la incómoda costumbre de vosear en los medios de comunicación, en especial en publicidad. Verbos conjugados como “digitá”, “estudiá”, “cociná”, “visitá”, etc., así como expresiones modificadas gramaticalmente para vosear o tratar de “tú” suenan chocantes. Yo, al menos, no les he dado a los redactores la confianza para que se comuniquen así conmigo. Suena mejor el idioma español hablado con el respeto del “usted” y sus respectivas conjugaciones verbales, aunque les suene más frío a muchas personas.

Rodnny Hayden Cordero, Mata Redonda

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