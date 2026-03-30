Cartas

Alerta por falsos mensajes SMS de Cosevi

Pido a Cosevi que aclare que no está enviando este tipo de mensajes y a la población que esté alerta y no caiga en estos timos

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Por Redacción de La Nación

Con cuatro horas de diferencia, me llegaron al celular dos SMS con los siguientes textos: 1) “Cosevi informa: Usted registra una infracción con recargos vigentes. Verifique su estado en...” (un enlace web que no reproduciré). 2) “Su licencia está en riesgo de suspensión por infracciones no pagas. Regularice su estado de inmediato en...” (otro link con ligeras diferencias respecto al anterior). Le pido a Cosevi que aclare que no está enviando este tipo de mensajes y a la población que esté alerta y no caiga en estos timos.








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