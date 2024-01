Agujas en Momentum causan embotellamientos

El centro comercial Momentum colocó agujas en los lugares de ingreso sin considerar las enormes presas que ocasionan, especialmente en una calle de tránsito pesado frente al Walmart.

Jorge A. Marchena Rosabal, Cartago

Restricciones de pago

Hace un par de semanas, en el restaurante McDonald’s ubicado diagonal al mercado municipal de Cartago, después de hacer una fila interminable, no me permitieron el pago en efectivo. Solo era posible realizarlo con tarjeta y únicamente si previamente había ordenado a través de la aplicación.

Para pagar en efectivo, debía digitar la orden en las pantallas de la entrada, pero en ningún lugar hay un rótulo que lo indique ni publicidad al respecto. Hasta donde sé, tanto la tarjeta como el efectivo son métodos válidos de pago.

Traté de hablar con la encargada, y me pidieron que me quejara por correo electrónico. Como respuesta, recibí un “gracias por su observación”. No es lo que esperaba.

Pablo A. Moya Navarro, Cartago

Beneficio limitado

El banco Promerica ofrece el servicio de valet parking gratuito en algunos establecimientos comerciales. En la información de su sitio web, se explica que este servicio es válido cuando el pago se realiza con ciertos tipos de tarjetas, siempre y cuando haya habido consumo dentro de esos negocios.

No obstante, si las compras se realizan a plazos, no son contabilizadas como consumo, detalle que no se menciona en ningún documento o reglamento. Esta omisión me lleva a pensar que la falta de transparencia podría considerarse como una arbitrariedad bancaria.

Harold Hütt Herrera, Mora

Cita inútil

No soy médico, pero tampoco necesito haber cursado estudios de medicina para señalar que algunas veces, cuando perdemos un poco de audición, puede ser debido a la obstrucción de cera (cerumen) en los oídos. Esto ocurre cuando la cera se acumula o se endurece tanto que no es posible eliminarla de forma natural.

Un familiar fue al Ebáis para tratar este problema, cuyo diagnóstico es “cerumen impactado bilat.” y el tratamiento es “lavado de oído bilat.”, lo cual me parece acertado. En paralelo, le recetaron “gotas óticas para suavizar cerumen” cada 8 horas durante 7 días y una cita para el lavado dentro de 47 días. Es decir, van a pasar 40 días desde la suavización. Me pregunto si con las gotas desaparecerá la molestia o, al ir al lavado, el cerumen se habrá endurecido nuevamente. No parece un sistema eficiente y útil para el asegurado.

William Murillo Montero, Heredia

Sin remordimientos

Ofelia Taitelbaum, a pesar de su mal proceder al privar a una mujer de edad avanzada de una pensión y acceso al seguro de salud, respondió con ironía a un periodista que ella no se arrepiente de nada. La exdefensora de los habitantes refleja la triste decadencia de los valores en nuestra sociedad.

Jorge Cordero Vargas, Alajuela

