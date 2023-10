Adulta mayor reclama a Kölbi por dejarla sin TV e internet

Adquirimos fibra óptica de Kölbi (contrato 17920973) hace cuatro meses. De primera entrada, tardaron mucho en la instalación. A la semana, la conexión falló y esperamos un día y medio para que repararan la avería. La semana pasada, nos quedamos nuevamente sin conexión día y medio, y otra vez, desde el miércoles, estamos sin señales de televisión e internet. Hemos llamado como mínimo 10 veces, y siempre se debe a diferentes motivos. Lo último fue que tienen tiempo hasta el miércoles para resolver, o sea, ocho días. Mi hijo y mi nieto teletrabajan y a los adultos mayores nos gusta ver programas de televisión y tenemos juegos que requieren internet.

Cecilia González Peraza, Pavas

Error en factura de Liberty

Liberty no resuelve un problema de facturación, pese a habérselo expuesto por teléfono, chat, redes sociales y sucursales. Además, durante 15 días de setiembre, la velocidad de internet disminuyó y el descuento fue ridículo. Lo peor es que me dijeron que no pueden aplicar más de una nota de crédito al mes.

Jesús Chaves Salmerón, Zapote

Sin medicamento porque es ‘caro’

Cuando me pensioné, comenzaron los problemas con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Padezco los males de la tercera edad: presión alta, diabetes y otro montón de enfermedades, además de prostatitis. Un especialista me recetó un medicamento, y durante tres meses la CCSS me lo proveyó en la farmacia del Centro Integral de Salud de Tibás.

Pero ya no van a suministrármelo porque “es caro”. Pues sí, cuesta ¢43.535,91 en un establecimiento privado. ¿Es muy cara mi salud? Coticé durante 34 años para pagar mis medicamentos. No merezco este trato. Protesto por la labor de la Proveeduría de la Caja, por el descuido de no adquirir medicamentos “caros” para ahorrar sin saber para qué.

Carlos Gerardo Soto Rodríguez, Tibás

Tránsfugas políticos

En una democracia madura y fuerte, los partidos políticos basan sus estructuras en ideales sólidos, que es lo que convence al ciudadano al ir a votar por determinado partido.

Si el TSE prohíbe la doble militancia, ¿por qué no es más claro y frena el transfuguismo irresponsable de políticos o grupos de diputados que cambian de partido según su conveniencia, burlándose del partido que creyó en ellos y del ciudadano que los eligió? La medida devolverá la credibilidad del ciudadano en los partidos y fortalecerá la democracia.

Álvaro Vallejo Fuentes, Heredia

OPC-CCSS responde

En relación con lo indicado por el afiliado Asdrúbal Reyes (“Cartas”, 7/10/2023), quien manifestó su descontento con el estado de cuenta y los resultados del mes, en la carta titulada “ROP sin rendimientos y pérdida de capital en setiembre”, revisamos el histórico de su cuenta individual y determinamos que se pensionó en junio del 2021, del 100 % del monto inicial ha recibido un 26,11 % mediante pagos mensuales (pensión complementaria) y aún conserva en su cuenta el 77,08 %.

Héctor Maggi Conte, gerente general de la OPC de la CCSS

Banco Popular no contesta

Fui al Banco Popular frente al Correo, en San José, a preguntar dónde podía obtener una constancia de contribuciones al ahorro obligatorio, y me dieron los números 21046436 y 21046439, porque solo por teléfono atienden. Llevo más de un mes tratando de comunicarme y no contestan.

María Fonseca Prendas, Heredia

Excelente chofer

Felicito a don Hernán, chofer de Colinas de Buenos Aires, provincia de Puntarenas, por su entrega y honestidad. Lo queremos mucho por su labor. La empresa debería estimular a los empleados que se dan a querer en las comunidades. A la Municipalidad, le pido que trate de arreglar los abandonados caminos de Colinas. Hay partes muy feas.

Jose Ángel Castro Mora

Colinas de Buenos Aires

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.