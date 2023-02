Actuar contra la discriminación

Costa Rica posee una cultura muy rica. En mi Limón se incorporaron atuendos de la cultura china, afrodescendiente, indígena y otras, utilizadas en todo el territorio por la población. Mis coterráneos limonenses me contaban sobre la discriminación, y aunque nuestras leyes contemplan desde hace años y sancionan la discriminación, algunas personas no cambian.

Muchos se contienen, profesionales y no profesionales, para no satanizar a la persona que se dice educadora. Yo quiero instar a una mayor sensibilización, a la capacitación en favor de estos grupos, porque todos somos costarricenses.

No debemos tolerar la discriminación y debemos poder vestir como deseemos en cualquier lugar. Debemos ser vigilantes y mostrar a quienes discriminan que están equivocados y que deben ser respetuosos de las normas y costumbres.

Javier Quirós Morera, Alajuelita

Presos políticos Copiado!

El mundo despertó el 9 de febrero con la noticia de que la dictadura bicéfala, que hace y deshace en Nicaragua, expulsó de su territorio hacia los Estados Unidos a 222 presos opositores al régimen, pero antes de su destierro les quitó la nacionalidad.

Según declaraciones oficiales de voceros de esa tiranía, el 10 de diciembre del 2018, Nicaragua conmemoró los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo reconocimiento y respeto proclamó a los cuatro vientos y que en el artículo 15 establece que toda persona tiene derecho a una nacionalidad; a nadie se le puede privar arbitrariamente de ella ni de su derecho a cambiarla.

Pero para la dictadura nicaragüense todo eso es letra muerta. Ojalá los 222 expatriados se organicen, denuncien ante el mundo los atropellos de que son víctimas y constituyan un gobierno en el exilio, que convoquen a los millones de nicaragüenses que, por razones de todos conocidas, han tenido que abandonar la tierra que los vio nacer, y mediante el voto rechacen de una vez por todas esa satrapía.

Camilo Cifuentes Correa, Atenas

Dictaduras Copiado!

Hay un dictador loco que luchó contra otro dictador muy loco, y este otro era hijo de otro dictador más loco todavía. Hay un dictador que luchó por la libertad y ahora es presa de su propia loca y represiva dictadura. Hay un dictador que pregona su locura en cada acto desquiciado que realiza en nombre de una falsa libertad.

Gustavo Halsband Leverato, Aranjuez

Lecciones en la UCR Copiado!

Desde hace varios años, el curso lectivo se inicia a principios de febrero, pero en la Universidad de Costa Rica comienzan en marzo, no dan una razón para ello y los cursos libres no deben ser excusa, porque es posible impartirlos como antes. En las demás universidades, las clases comienzan en febrero, la Universidad de Costa Rica tiene la obligación de hacerlo también.

Irene Madrigal Benavides, San Francisco de Dos Ríos

Democracia cooperativa Copiado!

A medida que crecen, la representación en las asambleas de las cooperativas es la misma. No evolucionan para alcanzar una representación del 100 % (hoy por Zoom). Yo creo que cada socio debería ser un voto. En 21 años, en Coopenae nunca me han invitado a una asamblea, ni me han informado del mecanismo. En Coopeservidores tengo menos tiempo, y ahí es más complicada la representación.

Debería existir una ley que permita la participación total de los asociados en las asambleas. Así como reparten excedentes entre todos los socios, igual deberían repartir los derechos de decidir en sus políticas, y no nombrarlos por períodos de cinco años.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

