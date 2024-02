Abuso farmacéutico

Es impresionante el abuso en el precio de los medicamentos. El martes, 30 de enero, en la Farmacia Hospital La Católica, por la compra de las pastillas anticonceptivas Yaz me cobraron ¢19.025. Pensé que era un error, ya que en FarmaValue cuestan ¢13.900 y en la Clínica Bíblica, ¢15.425. Pero no, es el precio de venta en esa farmacia. Nadie regula este mercado.

Lizeth Fernández Pérez, San José

Gestión de cobro

Lastimosamente, me encuentro desempleada desde hace más de un mes, por ende, no he podido cubrir mis obligaciones financieras. Tengo un crédito personal con Davivienda y contesto los mensajes que me envían por correo. Aunque he explicado la situación, no me ofrecen ningún tipo de arreglo. Por ejemplo, el 30 de enero, recibí cinco correos electrónicos idénticos e incluso uno de un supervisor que me otorgaba un determinado plazo para responder, pero no atienden lo que les he explicado antes.

Además, he contestado hasta 20 llamadas diarias y envían mensajes de texto a familiares. Otras entidades me han escuchado y brindado arreglos de pago. Creo que así debería ser una gestión de cobro.

María Padilla Umaña, Desamparados

Reclamo sin respuesta

El Banco Nacional, por error, me cobró una transacción dos veces. Inmediatamente, presenté el reclamo por múltiples vías (teléfono, correo electrónico, carta a la gerencia y visitas personales a la sucursal de Barva) sin recibir respuesta oficial. El Banco me cobra intereses y me hace perder tiempo y, con ello, vida.

Abdenago Jesús Brenes Hine, San José

Incoherencia

Es común oír a los diputados pedir la renuncia de uno o de otro cuando ocurren determinados hechos. De seguir la misma tónica, el 95 % de los diputados deberían renunciar por incompetentes. Si ganaran en proporción a lo que hacen, el país economizaría una suma millonaria.

Eduardo Sancho Ortiz, Cartago

Etiquetas cubiertas

Veo con consternación que en algunas golosinas elaboradas con grandes cantidades de azúcar colocan una calcomanía amarilla donde dice “prueba ya”, con letras rojas y blancas, en la parte superior derecha. Así, cubren la advertencia sobre el alto contenido de azúcares.

Muchos negocios usan la misma táctica. Los Ministerios de Comercio y Salud y las Defensorías de los Habitantes y el Consumidor deben combatir esa irresponsabilidad. Tengamos cuidado al elegir lo que consumen los niños.

Allan Aragón Carmiol, Guadalupe

Felicitaciones

Felicitaciones al periodista Óscar Rodríguez, de “Economía” de La Nación, por el premio bursátil otorgado por la Bolsa Nacional de Valores en razón de la cobertura del caso de la SAFI del BCR, así como por los otros reconocimientos en los años 2015 y 2017.

Las empresas periodísticas deben estimular este tipo de periodismo porque revela cómo en instituciones que deben investigar irregularidades, por ejemplo, la Sugeval, el Poder Judicial y hasta el BCR, los casos se desvanecen y reina la impunidad.

German Alfaro Murillo, Nicoya

Caos vial

A una semana del comienzo del curso lectivo, el cruce en Santo Domingo es un caos a toda hora. Se necesita demarcación, un semáforo y un tráfico. Uno tarda hasta una hora del centro de Santo Domingo hasta el cementerio.

Falta voluntad de la Municipalidad de Santo Domingo y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Hay cámaras donde verificar las atrocidades de todos contra todos. Espero la solución pronto.

Alexandra Soto Molina, Heredia

Revisión general

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) debe hacer una revisión en toda la institución para determinar por qué se cometen errores frecuentemente en el pago de los salarios a sus trabajadores y luego debe aplicar deducciones inesperadas. Especialistas que renunciaron sufrieron de forma constante esos errores. Ese trato es desmotivante.

Jaime Morera Monge, Alajuela

Politiquería local

Es indignante que el mantenimiento preventivo de las calles esté supeditado a la frecuencia con que se eligen los gobiernos municipales, y no a la lógica que define el desgaste del pavimento.

Glen Rodríguez Solís, Heredia

